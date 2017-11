Vlaams Belang protesteert tegen "megamoskee" in Gent EB

In Gent protesteert vanavond een 50-tal aanhangers van Vlaams Belang tegen een geplande "megamoskee" in de Rabotwijk. De politie is massaal aanwezig voor de actie, die oorspronkelijk eind oktober zou plaatsvinden, maar toen op vraag van burgemeester en politie werd uitgesteld. Kopstuk Filip Dewinter en Gents fractievoorzitter Johan Deckmyn van Vlaams Belang hekelen de bouwplannen, die ze "een overwinning van de islam op een oude Gentse volkswijk" noemen.

Omstreeks 19.30 uur ging de manifestatie van start. "We geven geen centimeter grond meer af aan de islam", stelt Dewinter. Voor de manifestatie had de politie de buurt rond het toekomstig complex volledig afgesloten. Aanvankelijk mocht de pers de perimeter niet betreden maar later mocht dat wel. De politie was massaal aanwezig met waterkanon. Een honderdtal omstanders verzamelde rond de perimeter. Er was veel geroep onder de Turkse sympathisanten maar de actie verliep uiteindelijk zonder incidenten.

Diyanet: "Dit is democratie op zijn best"

De politie had voor de actie contact gehad met de Turkse gemeenschap. Ook de initiatiefnemers van het project riepen op om de kalmte te bewaren. "Dit is democratie op zijn best. We verdedigen ieders recht om te protesteren maar hopen wel dat het niet tot incidenten komt", zegt Diyanet-woordvoerder Ercan Tok.

Het Gentse stadsbestuur leverde de nodige bouwvergunningen af voor de bouw van de 'Groene Moskee van Gent', momenteel een oud industrieel gebouw dat in eerste fase zal worden ingericht tot gebedsruimte voor zo'n 500 moslims. Later volgt een volledige renovatie van het beschermd monument. De organisatie zamelt daarvoor geld in en vraagt offertes op voor de eerste fase van de constructie.

