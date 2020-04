Vlaams Belang pleit voor coronapremie en onbelaste overuren voor zorgpersoneel SVM

30 april 2020

11u17

Bron: Belga 10 In zijn 1 meiboodschap pleit Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken voor een coronapremie voor wie is blijven werken. Hij wil ook dat de belastingvrije som opgetrokken wordt tot het niveau van het leefloon en dat overuren in de zorg niet belast worden. Dat zei Van Grieken in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

"Uitzonderlijke tijden verdienen uitzonderlijke maatregelen", is de kernboodschap van Vlaams Belang op 1 mei. Volgens Van Grieken moet de coronapremie van 1.000 euro voor wie aan de slag is gebleven -een voorstel dat Open Vld-vicepremier Alexander De Croo op tafel legde- er komen. "Heel veel mensen die actief zijn en werken rekenen daarop" zei Van Grieken.

Daarnaast wil Vlaams Belang de belastingvrije som optrekken tot het niveau van het leefloon. "Vandaag de dag kun je minder verdienen dan het leefloon, maar toch meer belastingen betalen. Dat is niet meer van deze tijd. Op die manier stimuleren we mensen om weer aan het werk te gaan en anderzijds zorgen we er ook voor dat de koopkracht van de Vlaming op peil blijft." De maatregel moet volgens Vlaams Belang betaald worden door de sociale zekerheid af te schermen voor niet-EU-burgers.

“Schrik dat ze minder gaan overhouden”

Van Grieken pleit ook voor onbelaste overuren in de zorg. “Ik heb gesproken met mensen die actief zijn in de ziekenhuizen. Die kloppen overuren van 60 tot 70 uur zelfs. Ze hebben schrik dat ze op het einde van de rit minder gaan overhouden, hun verlof ingetrokken zal worden en ze nog meer belastingen gaan krijgen.”

De regering heeft intussen wel al beslist dat werknemers uit cruciale sectoren tot 120 overuren uitbetaald kunnen krijgen zonder dat hiervoor sociale bijdragen betaald moeten worden. Binnenkort zou ook een fiscale vrijstelling volgen.

