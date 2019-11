Vlaams Belang opnieuw onder vuur na brandstichting in asielcentrum Bilzen: “In deze zaal zitten de pyromanen van de samenleving” ADN

14 november 2019

16u08

Bron: Belga 32 Premier Sophie Wilmès en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) hebben in de Kamer de brandstichting in een asielcentrum in Bilzen vandaag streng veroordeeld. "Na wat er gebeurd is, wil ik iedereen oproepen om onvoorwaardelijk afstand te nemen van dergelijk geweld in woorden en daden, in de Wetstraat en in de Dorpstraat, nu en in de toekomst", zei minister De Block.

Alle partijen in het halfrond veroordeelden de brandstichting als een "criminele daad". Ook Vlaams Belang deed dat, bij monde van Annick Ponthier, zelf afkomstig uit Bilzen. "De daad is verwerpelijk, maar ook zorgwekkend omdat de kritiek op het asielbeleid verdacht wordt gemaakt", zei Ponthier.

Harde migratiediscours

Linkse partijen wijzen Vlaams Belang met de vinger en zeggen dat die partij met het harde migratiediscours mensen tegen migranten opzet. "In deze zaal zitten de pyromanen van de samenleving", zei Wouter De Vriendt (Groen).



"De opening van een nieuw asielcentrum roept veel vragen op bij mensen. Het antwoord op die vragen kan niet zijn; politieke partijen die met belastinggeld haatcampagnes voeren op sociale media", zei sp.a-fractieleider Meryame Kitir. "Jullie hebben de ideologische lucifer aangestoken", sprak Gaby Colebunders (PVDA).

Haatberichten

Grote afkeuring was er ook te horen bij de haatberichten die na de brandstichting op sociale media te lezen waren. Volgens minister De Block ontvangen de medewerkers van Fedasil of van de partners zoals het Rode Kruis de jongste maanden steeds meer van die haatberichten. Medewerkers zouden bang zijn om te gaan werken of naar huis te gaan. Ze heeft opdracht gegeven aan Fedasil om telkens na zo’n haatberichten klacht in te dienen.

U hebt daar ook staan roepen, mevrouw Ponthier, hang nu niet de politieke maagd uit Minister Maggie De Block

“Op sommige momenten moeten we durven zeggen: tot hier en niet verder! Sommige woorden zijn niet onschuldig omdat ze kunnen omgezet worden in daden”, zei De Block. “U hebt daar ook staan roepen, mevrouw Ponthier, hang nu niet de politieke maagd uit”.

Communicatie

Minister De Block kreeg uit verschillende hoeken het verwijt slecht gecommuniceerd te hebben met de gemeente en de omwonenden. “In Bilzen hebben we nog niemand gezien. Waar waren jullie?”, vroeg N-VA-Kamerlid uit Bilzen, Wouter Raskin.

Minister De Block ontkende dat. “Het opvangcentrum in Bilzen is uitgekozen omdat het een goed uitgerust rusthuis was en dat we er mensen met lichamelijke klachten konden onderbrengen”, zei ze. Zodra het contract er was, heeft ze zelf de burgemeester ingelicht. Er is overleg geweest met het Rode Kruis en er was buurtoverleg gepland waar buurtbewoners met hun vragen terecht konden.

Piek in asielaanvragen

Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) en Jean-Marie Dedecker (onafhankelijke) vroegen De Block om uitleg over de piek in het aantal asielaanvragen. Volgens De Block heeft Fedasil bijkomende opvang nodig omdat de asielprocedure te lang duurt, en niet omdat België als enige land van de EU volledig zou overspoeld worden door asielzoekers.

“Wie een ander migratiebeleid wil, moet niet buiten het parlement oproepen om de wetten niet meer na te leven, maar moet op nationaal en Europees niveau proberen een democratische meerderheid te vinden om de geldende wetten te wijzigen”, zei De Block.

Dries Van Langenhove: “We kunnen niet wachten. Zeg eens tegen al die mensen die zich zorgen maken over de #asielcrisis: het stopt hier, ik ga er eindelijk iets aan doen!” #DeKamer @DVanLangenhove #asiel #vluchtelingen pic.twitter.com/h8OAEycHab Wouter Vermeersch(@ WouterVermeersc) link

Bitse woordenwisseling

In het Vlaams parlement draaide een discussie over de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen gisteren al uit op een bitse woordenwisseling tussen minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) en Filip Dewinter (Vlaams Belang).

“Laat ons afstand nemen van dat clubje daar, dat zich gedraagt als een bepaalde fractie in de Reichstag”, zei Somers aan de Vlaams Belangfractie.