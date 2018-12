Vlaams Belang neemt N-VA-campagne integraal over LH KV

04 december 2018

16u53 27 In de Kamercommissie kreeg de N-VA forse kritiek voor haar affichecampagne tegen het migratiepact, behalve van het Vlaams Belang. Van Filip Dewinter kreeg de partij zelfs felicitaties. “Ze had van mij kunnen zijn”, klonk het. Amper een uur later heeft zijn partij de campagne volledig overgenomen, blijkt nu.

“Mag ik u feliciteren met uw campagne die u vandaag hebt gelanceerd”, zei Dewinter. Hij verwees ook naar de gelijkenissen met de communicatie van de Duitse extreemrechtse partij AfD.

“Een beter bewijs dat de impact van onze strekking en diegenen die mijn standpunten delen ook vandaag doorweegt kan ik moeilijk leveren”, besloot Dewinter in zijn tussenkomst.



Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken deelde kort nadien de identieke affiches via Twitter, met de enkele wijziging dat er nu het Vlaams Belang-logo in verwerkt werd en extra grafiek met de woorden “Stop Marrakesh Migratiepact”.

.@vlbelang lanceert nieuwe campagne tegen het Marrakesh immigratiepact 😇

Teken de petitie: https://t.co/4qKqPMIiPq pic.twitter.com/y0BBUuCYHd Tom Van Grieken(@ tomvangrieken) link

