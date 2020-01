Vlaams Belang na Harry's beslissing: “Gun Belgisch koningshuis ook financiële vrijheid, schrap dotaties”

mvdb

09 januari 2020

10u37 12 In nasleep van de beslissing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan om financieel onafhankelijk te worden, dient het Vlaams Belang prompt een wetsvoorstel in om de Belgische koninklijke familie “ook haar financiële vrijheid te gunnen” en de dotaties te schrappen.

De uiterst rechtse partij stelt dat de koninklijke familie in de Belgische noodbegroting een voorkeursbehandeling krijgt en het systeem van voorlopige twaalfde niet volgt, stelt Kamerlid Wouter Vermeersch in een persbericht.



“In plaats van één, kreeg de koninklijke familie al twee kwartalen aan dotaties toegekend in de voorlopige twaalfden. Sinds 1 januari 2014 ontvangt koning Albert jaarlijks een dotatie ten bedrage van 923.000 euro. Deze werd ondertussen voor 2020 verhoogd tot 975.000 euro. Als overgangsmaatregel behouden prinses Astrid en prins Laurent ook hun jaarlijkse dotatie van ettelijke honderdduizenden euro. Het mag duidelijk zijn: het koningshuis moet niet besparen.”

Prins Harry is, na de geboorte van de drie kinderen van prins William, opgeschoven naar de zesde plaats in de lijn van opvolging voor de Britse troon en “trekt terechte conclusies”. Vermeersch noemt zijn beslissing “moedig”.



“Democratisch niet te verantwoorden”

“We horen het de Cobugs nog niet snel zeggen. Astrid en Laurent zullen beiden nooit de troon bestijgen. Astrid komt in de troonsopvolging op de vijfde plaats na de vier kinderen van Filip en Mathilde. En Laurent staat zelfs helemaal achteraan in de troonsopvolging, op de dertiende plaats. Deze dotaties ‘met een persoonlijk karakter’, louter en alleen omdat men koningskind is, zijn niet alleen in strijd met de gelijkheidsbeginsel maar vallen ook democratisch niet te verantwoorden”, gaat de Kortrijkzaan verder.

Het Vlaams Belang meent dat de broer en zus van de koning geen recht hebben op een dotatie en wil deze schrappen. “Deze dotaties werden door een gewone wet toegekend, ze kunnen dus ook door een gewone wet weer worden ingetroken. (...) In andere Europese koningshuizen zoeken de leden van de koninklijke familie hun eigen weg. Ze worden niet onderhouden met het geld van de belastingbetaler. Het is bovendien een publiek geheim dat de financiële regelingen met de Belgische Staat mee aan de basis liggen van het fortuin van de Coburgs”, besluit Vermeersch.