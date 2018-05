Vlaams Belang: "N-VA maakt het Vlamingen onmogelijk om burgerinitiatief te nemen" Astrid Roelandt

02 mei 2018

13u37

Bron: eigen berichtgeving 16 Wie 25.000 handtekeningen verzamelt, kan binnenkort een wetsvoorstel op de agenda van het parlement zetten. Alleen: bij die 25.000 handtekeningen moeten er minstens 14.500 Vlamingen, 2.500 Brusselaars en 8.000 Walen zitten. "Belachelijk", vindt Vlaams Belang-politica Barbara Pas. "Met dit voorstel maakt N-VA het de Vlaming onmogelijk om communautaire thema's op de agenda te zetten, naar beste Belgische traditie."

"Een petitie moet geldig zijn vanaf het moment dat ze 25.000 handtekeningen heeft gekregen, ongeacht uit welk gewest deze afkomstig zijn", vindt Pas. "Met dit voorstel maakt N-VA het de Vlaming onmogelijk om communautaire thema's op de agenda te zetten. Dit is natuurlijk een bepaling in de beste Belgische traditie, die als enig doel heeft om de Vlaamse meerderheid in dit land te muilkorven en communautair gevoelige onderwerpen van het petitierecht uit te sluiten. Hiermee wordt het in de praktijk immers onmogelijk gemaakt om bijvoorbeeld een petitie in te dienen over de splitsing van de sociale zekerheid of over het stopzetten van de jaarlijkse miljardengeldstroom van Vlaanderen naar Wallonië aangezien het zich laat raden dat men daarvoor zo goed als geen Waalse handtekeningen zal kunnen vinden. Zo'n nieuwe Belgische grendel om de Vlaamse meerderheid af te blokken is dan ook absoluut onaanvaardbaar voor elke Vlaams-nationalist. Het is dan ook onbegrijpelijk dat dit voorstel mee de handtekening draagt van de N-VA’er Brecht Vermeulen."

Pas dient daarom twee amendementen in op het voorstel dat straks wordt besproken in de Kamercommissie die het Kamerreglement aanpast. "Ten eerste, om het ook mogelijk te maken dat 25.000 Vlamingen iets op de agenda van het parlement zetten. En ten tweede, er staat in het wetsvoorstel dat het petitierecht voor iedereen die ook maar even in België woont. Dus ook vreemdelingen die in België gedomicilieerd zijn, hieraan kunnen participeren. Maar voor ons moet dat recht tot politiek handelen worden voorbehouden voor wie de Belgische nationaliteit heeft. Bovendien worden hiermee ook de talrijke Belgen die in het buitenland verblijven van het petitierecht uitgesloten, wat volkomen contradictorisch is met het feit dat men deze burgers de jongste jaren op zowat alle niveaus juist het stemrecht heeft toegekend."