Vlaams Belang: “Loserliga die Vlamingen als citroen wil uitpersen zullen we met alle middelen bestrijden” SVM

04 september 2020

20u18

Bron: Belga 178 Oppositiepartij Vlaams Belang belooft een “keiharde oppositie” tegen de coalitie van liberalen, socialisten, groenen en CD&V die nu vorm begint te krijgen. “Dat Vlaanderen opnieuw een linkse, hoofdzakelijk francofone en anti-Vlaamse regering door de strot geramd wordt, is onaanvaardbaar”, stellen voorzitter Tom Van Grieken en Kamerfractieleider Barbara Pas in een mededeling.



Preformateur Egbert Lachaert (Open Vld) zei dat de nieuwe coalitie onder meer werk zal moeten maken van een “geloofwaardig begrotingstraject”. “Het Vlaams Belang belooft keiharde oppositie wanneer opnieuw zal blijken dat het de Vlamingen zullen zijn die mogen opdraaien voor de kosten”, aldus Van Grieken. “Een loserliga-bis met als enige programmapunt de Vlamingen verder als een citroen uitpersen, zullen we met alle democratische middelen bestrijden.”

Pas noemt de verantwoordelijkheid van CD&V, die afgelopen week een opening naar deze coalitie maakte, “enorm”. “Het ziet er niet naar uit dat de christendemocraten veel communautaire eisen zullen stellen in ruil voor hun steun aan deze Waals-linkse regering. Inhoud lijkt van geen belang, enkel de postjes tellen nog.”



“Vlaanderen koos Vlaams en rechts, maar krijgt nu door Open Vld, Groen, sp.a en CD&V net het omgekeerde door de maag gesplitst”, besluiten Pas en Van Grieken.

PVDA: “Honderd variaties op dezelfde melodie”

Ook PVDA reageert teleurgesteld. "Vivaldi componeerde geen honderd verschillende concerto's, maar honderd variaties op dezelfde melodie”, stelt voorzitter Peter Mertens. “We hebben echte verandering nodig. Geen discussies over de splitsing van de gezondheidszorg. Geen tandeloos getater over eerlijke fiscaliteit zonder het lef te hebben om een echte belasting op miljonairs in te voeren." De partij vraagt dringend sociale maatregelen, zoals hogere pensioenen en forse investeringen in gezondheidszorg.

Volgens Mertens negeren de Vivaldi-partijen het signaal van de kiezer. “PVDA is één van de winnaars van de verkiezingen. Wij zijn de vijfde grootste partij van het land, maar ons half miljoen kiezers wordt gewoonweg genegeerd."

Als de zeven Vivaldi-partijen slagen in hun opzet zit PVDA straks samen met cdH, DéFI, N-VA en Vlaams Belang in de oppositie. PVDA belooft daar alvast fors weerwerk te bieden tegen de regering. "De rechts-separatistische partijen Vlaams Belang en N-VA beweren dat ze de enige oppositiestem zullen zijn. Dat is natuurlijk larie en apekool. Zij zijn net zo goed establishmentspartijen, alleen nog agressiever. De enige sociale oppositie die zich aftekent tegen deze potpourri-regering is de consequent linkse stem van PVDA."

