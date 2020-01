Vlaams Belang lanceert petitie voor nieuwe verkiezingen: "Luister naar het volk" TT

19 januari 2020

12u28

Bron: Belga 14 Partijvoorzitter Tom Van Grieken heeft op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang in Genk het startschot gegeven voor de voorjaarscampagne ‘Luister naar het volk’. De partij lanceert daarbij een grootschalige petitie waarmee burgers hun stem kunnen laten horen. "Politici die schrik hebben van verkiezingen zijn als zwemmers die bang zijn van water", aldus Van Grieken voor enkele honderden Vlaams Belang-bestuursleden en -mandatarissen.

Het “Belgische wanbeheer” en de acht maanden politieke stilstand zonder regering nopen het Vlaams Belang tot actie. Dat zeiden Grieken en fractieleider Chris Janssens in hun toespraken. “In de privé is het simpel. Als je acht maanden het omgekeerde doet dan wat van je verwacht wordt, krijg je je C4", klaagde Van Grieken aan. “Daarom eist het Vlaams Belang nieuwe verkiezingen. Wij hebben dan ook geen schrik van de kiezer. Een politicus die schrik heeft van verkiezingen is als een zwemmer die bang is van water. Maar bovenal is het noodzakelijk om de lamlendige patstelling van ons af te schudden. De Belgische politieke elites hebben nu lang genoeg gespeeld, het is nu aan de kiezer.”



Want het signaal op 26 mei was voor hem zeer duidelijk: de kiezer koos voor een rechtser, een veiliger en Vlaamser Vlaanderen.

Schrik

Voor Janssens hoeft het niet te “verbazen dat het establishment schrik heeft van de kiezer en verkiezingen”, want men bakt er al maanden niks van, zo luidde het verder. Volgens de fractieleider heeft dat ook te maken met het feit dat de Vlaamse partijen zich zo eenvoudig laten uiteen spelen. Maar, “als de politiek geen Vlaams front wil vormen, zullen de Vlaamse kiezers front vormen en met het stempotlood in de hand de verandering waar ze zo naar verlangen zélf afdwingen!”

Daarom start het Vlaams Belang een digitale petitie, te vinden op de website luisternaarhetvolk.be. “Als we de peilingen mogen geloven dan zou het Vlaams Belang bij nieuwe verkiezingen opnieuw fors vooruitgaan en zelfs afgetekend de eerste partij van het land worden. Het zal dan ook niemand verbazen dat het establishment schrik heeft van de kiezer en verkiezingen”, stelde Janssens.

Van Grieken ergerde zich aan de “238 dagen informeren en preformeren zonder resultaat en zonder democratisch mandaat”. “We moeten dus dringend af van deze Belgische politieke elite”, vond hij. “Sp.a, CD&V en Open Vld zijn partijen van de vorige eeuw. Het zijn oude partijen met oude oplossingen. Het is tijd voor nieuwe politiek. Het is tijd voor het enige alternatief. Het is tijd voor het Vlaams Belang! 2019 was geen eindpunt, het was nog maar het begin: You ain’t seen nothing yet!”, maakte Van Grieken zich sterk.

“Asielcrisis”

De partijvoorzitter wees erop dat we zoals Vlaams Belang al voorspelde met een nieuwe asielcrisis zitten: “De asielinstroom piekte vorig jaar met zowat 28.000 aanvragen tot nieuwe hoogten. In vergelijking met het jaar voordien ging het om een stijging van 18 procent. In drie jaar tijd gaat het zelfs om een stijging van bijna 50 procent”. Van Grieken vervolgde dat niet alleen het aantal asielaanvragen en opvangplaatsen, en de bijhorende factuur, blijven stijgen, ook de factuur voor de belastingbetaler.

“Het budget voor de asielopvang is vorig jaar geëxplodeerd tot een bedrag van 410 miljoen euro, een stijging van zowat 56 procent.” Enkel de cijfers van terugkeer dalen. “80 procent van de degenen die het land moeten verlaten, doet dat gewoon niet. Een uitwijzingsbevel in dit land was, en is en blijft nog altijd een ‘vodje papier’”, klonk het.

Almaci: “Verkiezingen gaan mentaliteit niet veranderen”

Groen-voorzitster Meyrem Almaci gelooft echter niet dat nieuwe verkiezingen veel zoden aan de dijk zullen brengen. “Als de wil ontbreekt, zal dat na verkiezingen niet veranderen”, stelde ze in De Zevende Dag. Ze herhaalde haar oproep om rond de tafel te gaan zitten en elkaar in de ogen te kijken en bleef intussen ver weg van de grote verklaringen.

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van haar partij deed Almaci zaterdag één grote oproep: “Maak een regering. Het is genoeg geweest. Niks kan werken als je het niet wil laten werken. Je kan geen huis bouwen als je belangrijkste instrument verrotting is.” Daarbij citeerde Almaci geen partijen, al doet de passage dat er geen meerderheid is om ons land te splitsen vermoeden dat Almaci (ook) N-VA viseerde.

Ook vandaag liet Almaci de forse uitspraken links liggen. “Na de verkiezingen had ik één richtlijn: we moeten achter de schermen werken aan vertrouwen”, aldus Almaci. Waar de voorzitster wel vraagtekens bij plaatst, is bij het nut van nieuwe verkiezingen. “Ik heb geen enkele schrik van de kiezer. Het fundamentele probleem is dat er geen wil is om vooruit te gaan bij sommige partijen. De vraag is, of die mentaliteit verandert voor of na verkiezingen. Als de wil ontbreekt, dan gaat dat na de verkiezingen niet veranderen”.

Almaci kwam ook terug op de stemming in de Senaat waar gewezen Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi niet de nodige stemmen haalde voor haar benoeming bij het Grondwettelijk Hof. Het ging om een geheime stemming. Dat Vlaams Belang en N-VA tegen zouden stemmen, was geweten, maar er moeten ook bij andere fracties leden tegen hebben gestemd.

“Pijnlijk, net omdat wij de partij zijn die voor politieke vernieuwing zijn en procedures graag willen moderniseren. We hebben daar voorstellen voor op tafel gelegd en vaak op een njet gestoten van partijen, zoals N-VA. En op het moment dat het gaat om iemand met een Ecolo-signatuur, dan start er een lastercampagne en een karaktermoord, waarvan zwart op wit bewezen is dat ze gebaseerd is op leugens. Het zij zo, maar willekeur en karaktermoord gaat voor ons te ver”, aldus Almaci.