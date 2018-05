Vlaams Belang lanceert 'Anti-Francken-app' Dirk Van den Bogaert Katleen Vastiau

25 mei 2018

17u50

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lanceert Vlaams Belang een aanval op de N-VA. Belang pakt uit met een app die moet bewijzen dat het migrantenbeleid van Theo Francken faalt. De cijfers in de app tonen volgens Vlaams Belang aan dat ons land een topbestemming blijft voor immigranten van overal.

Vlaams Belang gaat frontaal in de tegenaanval. N-VA is gaan lopen met een deel van haar kiezers, en die wil ze terug. En dus pakt de partij uit met een app vol cijfers om te bewijzen dat het migratiebeleid van Theo Francken niet hard genoeg is. “Ondanks de stoere tweets van Theo Francken stellen we vast dat het grootste migratiekanaal nog steeds de gezinshereniging is”, zegt Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang. “Meer zelfs, er zijn meer gezinsherenigingen onder deze N-VA-regering dan onder de vorige PS-regering.”

Strengere wetgeving

Theo Francken wil strenger zijn, maar hij moet wel de wet respecteren. “De gezinshereniging is fors gedaald in 2011 door de strengere wetgeving die toen gestemd is, op initiatief van N-VA”, reageert Francken. “Alleen zien we de laatste twee jaar een stijging door de migratiecrisis. Die mensen kunnen nu het recht op gezinshereniging openen. Dat zien we in de statistieken.”

Francken heeft geen bezwaar tegen een strengere wetgeving rond gezinshereniging. “Alleen moet daarvoor de Europese wetgeving worden aangepast omdat België al maximaal streng is in wat mag van Europa”.

Vlaams Belang wil dat Francken meer mensen verwijdert. Vorig jaar 38.441 illegalen het bevel ons land te verlaten. Maar 8.536 daarvan zijn het land effectief uitgezet, klaagt het Belang.

"Stoere praatjes"

“Het beleid van Theo Francken is helemaal niet zo streng”, meent Van Grieken. “Wat zien we in de cijfers? Vier op de vijf bevelen om het land te verlaten, worden gewoon niet opgevolgd. De stoere praatjes van Francken zijn gewoon fake.”

“Ik wil ook wel eens weten wat Vlaams Belang zou bereiken als zij moeten akkoorden sluiten met Marokko en andere Maghrebijnse landen, of islamitische landen om illegalen te repatriëren naar die landen. Ik denk dat het heel mager zal zijn”; zegt Francken.

Theo Francken wil blijkbaar in de voetsporen treden van ex-premier Jean-Luc Dehaene. “Ik weet heel goed wat nodig is om daar te geraken en waar ik wil geraken maar de weg is lang. Maar de gids is ervaren dus we zijn er mee bezig”, besluit Francken met een knipoog.