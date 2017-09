Vlaams Belang laat grootsteden achter zich: "Bij jongeren en vreemdelingen halen we geen stemmen meer" ARA & RW

16u13

Bron: Eigen berichtgeving en De Morgen 0 Photo News Vlaams Belang heeft vandaag z'n campagne afgetrapt voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Voorzitter Tom Van Grieken hoopt vooral stemmen te halen in het "verstedelijkte platteland". In grote steden hebben we niets meer te zoeken, beseft het Vlaams Belang. De bevolking is er te gekleurd om nog veel stemmen te halen met een extreemrechts discours. Dus zoekt de partij het vanaf nu elders.

Vandaag trapt Vlaams Belang haar campagne af, naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. "Voor het eerst zal bakermat Antwerpen niet langer het absolute speerpunt zijn", zegt voorzitter Tom Van Grieken. "We laten de grote steden niet los, maar we moeten realistisch zijn en niet langer enkel daarop inzetten."

Die analyse deelt ook Antwerps kopstuk Filip Dewinter. "Bij de vreemdelingen, ook van de tweede en derde generatie, zullen wij geen stemmen halen", zei hij aan De Morgen. "En bij de jonge autochtone Vlamingen is gewenning ontstaan. Zij zijn opgegroeid met islam en diversiteit. Het verzet dat er bij die bevolkingsgroep ooit was, is weggevallen. Het is enkel bij de oudere kiezers dat we nog echt sterk staan."

Marine Le Pen

Ook de dominantie van N-VA in Antwerpen speelt mee om de horizon te verruimen. Vlaams Belang keek aandachtig naar de Franse presidentsverkiezingen. Marine Le Pen scoorde niet goed in het centrum van de grote steden, beter in de periferie.

En dus lonkt de partij naar het "verstedelijkte platteland": de rand rond Antwerpen en Brussel, tot in het Waasland en de Denderstreek. Van Grieken komt bijvoorbeeld op in Schoten. Ook in gemeenten als Ninove en Denderleeuw, hoopt het Belang potten te breken. De Vlaams Belang-voorzitter hoopt vooral om ergens het cordon sanitaire te doorbreken.