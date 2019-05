Vlaams Belang krijgt twee Europese zetels extra, N-VA verliest er één, Bourgeois troeft Verhofstadt nipt af TT LH

26 mei 2019

23u26

Bron: Belga 9 De N-VA is haar status van grootste Vlaamse partij in het Europees Parlement kwijt. De partij moet 1 zetel inleveren en komt uit op 3. Net als Vlaams Belang, dat 2 zetels wint. Open Vld is de andere verliezer en zakt van 3 naar 2 zetels. Populairste kandidaat is Geert Bourgeois (N-VA), die iets meer stemmen kreeg dan Open Vld-kopstuk Guy Verhofstadt.

Afscheidnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois is nipt de populairste kandidaat voor het Europees Parlement. Met alle bureaus geteld blijkt hij 343.290 voorkeursstemmen te hebben gekregen, iets meer dan de 342.460 van Open Vld-kopstuk Guy Verhofstadt. Uitgedrukt in voorkeursstemmen is Kris Peeters (CD&V) de derde populairste kandidaat met 256.822 stemmen. Gerolf Annemans (Vlaams Belang) is de vierde meest populaire kandidaat met 207.054 voorkeursstemmen.

Groen had gehoopt 2 afgevaardigden naar het Europees Parlement te sturen, maar blijft steken op 1 zetel. CD&V behoudt zijn 2 zetels, sp.a zijn ene zetel. PVDA haalt geen zetel.

Langs Franstalige kant winnen Ecolo (2) en de PTB (1) een zetel, de PS (2) en MR (2) verliezen er een, en het CDH behoudt zijn ene zetel.

De definitieve uitslag voor het Europees Parlement verandert niets meer aan de zetelverdeling. In Nederlandstalig België haalt N-VA 22,4 procent (-4,2) van de stemmen en Vlaams Belang 19,1 procent (+12,3), wat beiden 3 zetels oplevert. Open Vld (16,0 pct, -4,5) en CD&V (14,5 pct, -5,4) hebben er elk 2, Groen (12,4 pct, +1,8) en sp.a (10,2 pct, -3,0) elk 1.

De Franstaligen geven 2 zetels aan PS (26,7 pct, -2,6), Ecolo (19,9 pct, +8,2) en MR (19,3 pct, -7,8). PTB (14,6 pct, +9,1) en cdH (8,9 pct, -2,4) krijgen er beiden 1.

In Duitstalig België behoudt Pascal Arimont zijn zetel. Zijn christendemocratische CSP kon 34,9 procent van de kiezers overtuigen