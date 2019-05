Vlaams Belang krijgt twee Europese zetels extra, N-VA verliest er één, Bourgeois troeft Verhofstadt af

26 mei 2019

23u26

Bron: Belga

De N-VA is haar status van grootste Vlaamse partij in het Europees Parlement kwijt. De partij moet 1 zetel inleveren en komt uit op 3. Net als Vlaams Belang, dat 2 zetels wint. Open Vld is de andere verliezer en zakt van 3 naar 2 zetels. Dat blijft uit de quasi volledige officiële uitslag van de Europese verkiezingen. Populairste kandidaat is Geert Bourgeois (N-VA).