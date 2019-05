Vlaams Belang krijgt (nog) geen uitnodiging van koning Filip Redactie

27 mei 2019

17u06

Bron: De Morgen 32 Binnenland Vlaams Belang heeft nog geen uitnodiging gekregen van koning Filip om te praten over de federale regeringsvorming. “We willen wel, maar hij blijkbaar niet”, klinkt het op het partijhoofdkwartier.

Traditiegetrouw zet koning Filip de federale regeringsvorming in gang daags na de verkiezingen. Vanochtend ontving hij daarom afscheidnemend premier Charles Michel (MR). Ook de voorzitters van de Kamer en de Senaat, Siegfried Bracke (N-VA) en Jacques Brotchi (MR), passeerden al op het Paleis.

Op de koffie

Deze middag was het de beurt aan N-VA-voorzitter Bart De Wever. Nu is PS-voorzitter Elio Di Rupo bij koning Filip. De komende dagen zal die de hele rij Vlaamse en Franstalige partijvoorzitters op de koffie krijgen voor een gesprek. Tom Van Grieken, de voorzitter van het triomferende Vlaams Belang, hoort daar voorlopig niet bij. Tot nu toe werd de extreemrechtse partij nog nooit ontvangen op het Koninklijk Paleis. De partij was daar meestal ook zelf geen vragende partij voor.





Deze keer, na de verkiezingsoverwinning zondag, ligt het echter anders voor het Vlaams Belang. “We willen met iedereen praten”, reageert partijwoordvoerder en toekomstig Vlaams parlementslid Klaas Slootmans. “Als koning Filip ons uitnodigt op het Paleis, zullen we normaal gezien ingaan op die afspraak. Maar voorlopig hebben we nog geen uitnodiging van het Paleis binnengekregen. Eerlijk gezegd denken we ook niet dat we ons nog aan zo’n brief mogen verwachten.”



De kans lijkt inderdaad klein. Al hebben ook andere Vlaamse partijvoorzitters nog geen uitnodiging binnen, leert navraag door De Morgen. Meyrem Almaci (Groen) wacht bijvoorbeeld ook nog. Het Paleis zelf wil voorlopig geen commentaar kwijt. Er is alvast geen enkele wet die voorschrijft welke partijen de koning al dan niet moet consulteren. Hij kan dat volledig op eigen houtje beslissen. De kans dat Vlaams Belang straks federaal meebestuurt, is microscopisch klein. Eigenlijk onbestaande. Van alle Vlaamse en Franstalige partijen houdt alleen N-VA momenteel de deur op een kier voor machtsdeelname van Vlaams Belang.