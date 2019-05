Vlaams Belang-kopstuk Chris Janssens over trouwstoeten: “Voor ons mogen ze, als ze in één ruk terug naar Marokko of Turkije rijden” LH

30 mei 2019

19u48 0 Een filmpje waarin Vlaams Belang-kopstuk en onderhandelaar Chris Janssens met forse bewoordingen uithaalt naar Turkse en Marokkaanse trouwstoeten veroorzaakt ophef op sociale media.

Janssens deelde het filmpje zelf al op Twitter op 24 mei, twee dagen voor de verkiezingen waarbij Vlaams Belang de grote winnaar was. Maandag maakte zijn partij bekend dat hij samen met voorzitter Tom Van Grieken en federaal fractieleider Barbara Pas deel uitmaakt van het driekoppige onderhandelingsteam van Vlaams Belang. Dat nieuws, zijn persoonlijke score (bijna 30.000 voorkeursstemmen) en de daarmee gepaarde aandacht zorgen er wellicht voor dat het filmpje nu pas veel reacties uitlokt.

Het filmpje is opgenomen tijdens de laatste verkiezingsmeeting van Vlaams Belang in Antwerpen. De Limburgse Vlaams Belang-voorman heeft het in zijn toespraak eerst over “Turken die fanatieke aanhangers zijn van de Grijze Wolven” en op de kieslijsten van sp.a en CD&V staan. Vervolgens zegt Janssens dat allochtonen die overlast veroorzaken “met de fluwelen handschoen” aangepakt, waarop hij verwijst naar de huwelijksstoeten.

“Geste”

Op het einde van zijn speech zegt Janssens dat de partij bereid is om “een geste” te doen. “Voor ons mogen in Vlaanderen toeterende huwelijksstoeten plaatsvinden. Onder één voorwaarde”, aldus de Vlaams Belanger, “dat men claxonnerend de grens oversteekt, in één ruk 3.000 kilometer doorrijdt naar Turkije of Marokko en niet meer terugkeert”. Daarna barst een luid applaus los in de zaal.

Zelf lijkt Janssens zich van geen kwaad bewust. “Kritiek op het pamperbeleid inzake allochtone trouwstoeten en het hekelen van gevaarlijke wetsovertreders gelijkstellen aan racisme. Men heeft het nog steeds niet begrepen”, reageerde hij op Twitter.