Vlaams Belang-kopstuk Barbara Pas brengt ‘Het Coronablunderboek’ uit: “Een minister die liegt, moet ontslag nemen” ADN

14 juni 2020

06u51

Bron: De Zondag 28 Kopstukken bij Vlaams Belang Chris Janssens en Barbara Pas brengen dinsdag ‘Het Coronablunderboek’ uit. In een interview met ‘De Zondag’ maakt Pas nu al de analyse. En die is messcherp voor minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en de toekomst van dit land. “Deze crisis heeft vooral aangetoond wat wij al lang wisten. Dat het Belgische niveau niet werkt”, aldus Pas. “Guust Flater is er niets tegen.”

“Dat is ten eerste door de structuur van het land”, stelt de Kamerfractieleidster van Vlaams Belang aan De Zondag. “Negen ministers bevoegd voor volksgezondheid: wie verzint dat? Bovendien hebben we ook onkunde gezien van de regering. Die mondmaskersaga bijvoorbeeld: een scenarist van een soap zou dat onrealistisch vinden. Hallucinant is dat. Een minister die een strategische voorraad mondmaskers vernietigt en níet vervangt: dat is een zware fout.”

“Dat is liegen”

Volgens Pas heeft De Block “deze crisis veel te lang afgedaan als een griepje”. “Zij heeft bovendien de bevolking wijsgemaakt dat mondmaskers niet helpen. Dat is liegen.” Ze vervolgt: “Een minister die liegt, moet ontslag nemen. Wij gaan dat niet laten passeren. Wij willen ook een parlementaire onderzoekscommissie. Dit moet tot op het bot uitgespit worden. Wat nu is fout gelopen, mag zich niet herhalen. Maar De Block is niet de enige met boter op het hoofd. Ook de premier, met haar nefaste communicatie. Je moet dan niet verbaasd zijn dat de bevolking je niet meer gelooft.”

“Deze regering heeft misbruik gemaakt van een gezondheidscrisis om zichzelf in het zadel te houden”, klinkt de kritiek verder. “Daar heb ik mij vreselijk aan gestoord. Het doel was duidelijk: een Vivaldi-coalitie (met socialisten, groenen, liberalen en CD&V, red.) tot stand brengen. Dat dat niet lukt, komt door de strubbelingen aan Franstalige kant. Niet door de Vlaamse partijen.”

Er zijn geen excuses, ook niet voor Dries. Ik ga dat dan ook niet goedpraten. Wij staan niet boven de anderen Barbara Pas

Voorbeeldfunctie

Wat met politici die de coronamaatregelen hebben overtreden, zoals Vlaams Belang-kamerlid Dries Van Langenhove, die betrapt werd op een barbecue? “Er zijn geen excuses, ook niet voor Dries”, aldus Pas. “Ik ga dat dan ook niet goedpraten. Wij staan niet boven de anderen.”

Ook politici die op de betoging van Black Lives Matter in Brussel aanwezig waren, moeten volgens Pas bestraft worden. “Een politicus heeft een voorbeeldfunctie. Ik kan niet vatten dat die meeloopt op een betoging met duizenden mensen, terwijl er een officieel samenscholingsverbod geldt. Dat is gewoon dom. Enkele weken geleden werden oudere mensen nog beboet omdat ze op een bank zaten. De politici moeten dat goed beseffen.”

“Polarisatie wordt groter”

Pas laat in het interview ook nog haar licht schijnen op de protesten tegen racisme en politiegeweld die momenteel over heel de wereld woeden. “All lives matter. Ik ga dat onderscheid niet maken”, aldus de Oost-Vlaamse. “Ik heb vooral de indruk dat de polarisatie groter wordt. (...) Racisme is een misdrijf. Dat moet ook aangepakt worden. Maar ik verzet mij tegen de obsessie om overal racisme achter te zoeken. Dat woord raakt uitgehold.”

“Ik geloof niet dat racisme structureel is, dat dat ingebakken zit in de Vlaming, zoals sommige partijen en analisten doen geloven”, stelt Pas nog. “Dat is de Vlaming een schuldgevoel aanpraten. Ik vind dat compleet onterecht.”

Lees ook: Carl Devos: “Als politici te laf zijn om een regering te maken, kunnen ze niet te laf zijn om de kiezer te consulteren” (+)