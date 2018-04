Vlaams Belang klaagt oneerlijke verdeling leeflonen aan: " Vlamingen zijn meer dan ooit de melkkoe van Wallonië en Brussel" KVE

10 april 2018

16u48 242 Het aantal leefloners in ons land blijft toenemen. Wat betreft de Belgische leefloners zijn de regionale verschillen zeer opvallend. Daarnaast zijn de leefloners uit niet-EU-landen bijna verdubbeld op 5 jaar tijd. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme op een parlementaire vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas.

In totaal werd in 2017 voor 940 miljoen euro aan leeflonen uitbetaald. Tussen de regio's blijken er opvallende verschillen te bestaan wat betreft leeflonen uitbetaald aan Belgen.

Wallonië telt 72.659 (Belgische) leefloners, Vlaanderen 32.285 en Brussel 30.694.

In verhouding tot de bevolking komt dit neer op 1 leefloner per 25 inwoners in Brussel, 1 per 45 in Wallonië en slechts 1 per 185 in Vlaanderen. Dat betekent dat de Vlamingen, goed voor 52,7 procent van de bevolking in dit land, slechts tekenen voor 9,5 procent van de uitgaven voor leeflonen.

"Melkkoe"

"De Vlamingen zijn meer dan ooit de melkkoe van Wallonië en Brussel", meent Barbara pas op basis van de opgevraagde cijfers.

Maar ook elders blijken er grote verschillen. Wanneer we het aandeel van de betrokken nationaliteiten in de bevolking van België in rekening nemen, blijkt dat 1 op 8 niet-EU’ers in dit land van een leefloon leeft. Voor EU’ers is dat 1 op 62 en voor Belgen 1 op 74. Een niet-EU’er doet dus niet minder dan 12,3 keer vaker beroep op een leefloon dan een Belg.

Uit de cijfers blijkt tot slot dat het aantal niet-EU-leefloners op één jaar tijd met 12 procent is toegenomen (op vijf jaar tijd zelfs met 88 procent, een bijna verdubbeling), en de uitgaven ervoor in vergelijking met 2016 met niet minder dan 38 procent de hoogte zijn ingegaan.