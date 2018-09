Vlaams Belang kaart ontnederlandsing Vlaamse Rand rond Brussel aan: "Alleen wie Nederlands spreekt, mag in aanmerking komen voor sociale woning" bvb

02 september 2018

12u46

Bron: Belga 0 Bij de start van het Gordelfestival hebben enkele leden van het Vlaams Belang met een symbolische 'toren van Babel' in Tervuren actie gevoerd voor 'kordate maatregelen om het ongeziene tempo waarmee de Vlaamse Rand rond Brussel verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlandst' een halt toe te roepen. Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt volgens de partij dat liefst 2 gezinnen op de 3 anderstalig is. Een toenemend aantal spreekt geen van beide landstalen.

Partijvoorzitter Tom Van Grieken eiste dat gemeenten die lijden 'onder de massieve immigratiedruk' een inschrijvingsstop moeten kunnen afkondigen voor niet-Europese immigranten. Om dat mogelijk te maken, moet op federaal niveau de zogenaamde wet-Gol opnieuw worden geactiveerd. In heel Halle-Vilvoorde moeten scholen bij inschrijving voorrang geven aan Nederlandstalige leerlingen. De partij verwijst hierbij naar de voorrangsregeling tot 45 procent van de inschrijvingen die geldt in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Het Vlaams Belang eist voorts een kordaat woonbeleid dat gericht is op het aanbieden van woningen aan de autochtone bevolking. De middelen van Vlabinvest dienen hiertoe fors te worden opgeschroefd want vorig jaar kon dit autonoom provinciebedrijf slechts 118 woningen realiseren, luidt het. De partij wil voorts alleen wie Nederlands spreekt in aanmerking laten komen voor een sociale woning en eist dat in het straatbeeld enkel nog Nederlandstalige reclameopschriften toegelaten worden. Lokale besturen die lessen Arabisch of Turks aanbieden, moeten daar meteen mee stoppen.