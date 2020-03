Vlaams Belang Jongeren stelt voorzitterscongres uit na coronabesmetting van een bestuurslid AW

06 maart 2020

15u15 0 Vlaams Belang Jongeren (VBJ), de jongerenorganisatie van het Vlaams Belang, stelt haar voorzitterscongres uit. De jongerenpartij doet dit nadat een van hun bestuursleden werd besmet met het coronavirus. “Hoewel het om een geïsoleerd geval gaat, en er amper risico is, willen we graag toch alle voorzorgen nemen”, zo zegt VBJ-voorzitter Claes.

Vlaams Belang Jongeren stelt hun voorzitterscongres ‘Op Jonge Kracht’ - dat nu zaterdag gepland stond in discotheek Club Lima in Antwerpen - uit. Dit nadat een van de bestuursleden ziek viel na een skireis in Noord-Italië. De organisatie besloot na advies van enkele geneesheren om het evenement op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Tijdens het voorzitterscongres zou Bart Claes de fakkel doorgeven, hoogstwaarschijnlijk aan Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (22), die zich als enige kandidaat stelde voor de voorzittersverkiezingen.

“We willen het het zekere voor het onzekere nemen, ook al is er weinig tot geen gevaar”, aldus voorzitter Bart Claes. “Maar een nieuwe voorzitter kunnen we later deze maand ook nog kiezen. Een nieuw evenement volgt dus spoedig en de ingeschreven leden kunnen binnen afzienbare tijd een nieuwe uitnodiging in de bus en inbox verwachten.”

“We willen echter benadrukken dat dit geen reden is voor paniek. Een nieuw evenement volgt spoedig”, vult ook kandidaat-voorzitter Filip Brusselmans aan.