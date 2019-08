Vlaams Belang hekelt "misbruik Vlaams belastinggeld" voor nieuwe functie Olivier Maingain HL HAA

07 augustus 2019

15u13

Bron: L'Echo, Belga 9 Het Vlaams Belang is misnoegd over het nieuws dat Olivier Maingain (DéFI) wellicht een functie als ‘verbindingsofficier’ krijgt die de banden moet aanhalen tussen de Franstaligen in Brussel en Wallonië enerzijds en de Franse gemeenschap anderzijds. “We stellen vast dat het belastinggeld dat rijkelijk van Vlaanderen naar Wallonië en Franstalig Brussel vloeit, vandaag misbruikt wordt om een ronduit anti-Vlaamse politiek te voeren, en om uitgebluste politici aan een nieuw postje te helpen”, zegt de oppositiepartij in een reactie. Ook de MR noemt de nieuwe functie “niet nuttig, duur en ondemocratisch”.

Dat zo’n functie wordt gecreëerd, is overeengekomen tijdens de vorming van de nieuwe Brusselse regering, schrijft L’Echo. Over de functie bestaat een principeakkoord, maar dat moet nog in detail uitgeklaard worden. Het zou een eis van DéFi geweest zijn en voorzitter Olivier Maingain lijkt dan ook het meest in aanmerking te komen om de job uit te oefenen. “Al te vaak worden deze relaties (tussen de Franstaligen in Brussel en Wallonië, red.) beperkt tot de gemeenschapsbevoegdheden, zoals onderwijs en cultuur. Maar er is ook nood aan een gemeenschappelijke visie op economisch en sociaal vlak”, legt hij uit.

De DéFI-voorzitter benadrukt dat de verbindingsofficier onbezoldigd zal werken, maar toch over een kabinet van vier of vijf personen zou beschikken. “Er wordt nog over gepraat, maar de Cocof (de Franse Gemeenschapscommissie, red.) zal bijdragen aan de financiering van deze kleine ploeg.” Brussels minister-president Rudi Vervoort toont zich voorzichtiger. “Er werd gesproken over het detacheren van bestaand personeel, maar tijdens de onderhandelingen zijn we niet in detail getreden. Wat wel zeker is, is dat dit niets extra mag kosten.”

Agent de liaison

Vlaams Belang is niet te spreken over het “nieuw op te richten vehikel”. “Olivier Maingain, de Vlamingenhatende voorzitter van DéFi, heeft voor zichzelf een nieuwe functie gecreëerd: hij wordt ‘agent de liaison’ tussen Brussel en Wallonië, om de socio-economische banden tussen Brussel en Wallonië nauwer aan te halen”, analyseert de partij. Ze beschuldigt Maingain ervan zijn “oude droom van ‘le très grand Bruxelles’” te willen realiseren.

“Hoewel een en ander door de Franse Gemeenschapscommissie wordt gefinancierd, is de band met de Brusselse regering - waar DéFi ook in zit - onmiskenbaar”, luidt het. Het Vlaams Belang hekelt “het stilzwijgen” van de Nederlandstalige regeringspartijen Groen, one.brussels-sp.a en Open Vld in Brussel. “We stellen vast dat het belastinggeld dat rijkelijk van Vlaanderen naar Wallonië en Franstalig Brussel vloeit, vandaag misbruikt wordt om een ronduit anti-Vlaamse politiek te voeren, en om uitgebluste politici aan een nieuw postje te helpen. Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat vanuit Vlaanderen en Vlaams Brussel er een duidelijk signaal wordt gegeven dat dit onaanvaardbaar is”, zegt fractieleider Dominiek Lootens.

“Gebrek aan ambitieus en coherent project”

Ook de MR is sceptisch over de functie van ‘verbindingsofficier’ die zou worden gecreëerd om de banden te versterken tussen de Franstaligen in Brussel en in Wallonië. Volgens MR-fractieleider in het Brussels Parlement Françoise Schepmans hebben de regeringspartijen - PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige zijde, Groen, one.brussels-sp.a, Open Vld aan Nederlandstalige zijde - onder het mom van de gewestelijke autonomie “belangrijke kwesties voor de toekomst van Brussel en België genegeerd en zich beperkt tot een bestuursprogramma zonder ambitie”.

“Bij gebrek aan een ambitieus en coherent project, vinden de regeringspartijen een nieuwe functie uit: een vertegenwoordiger voor het behartigen van de relaties tussen Brussel, Wallonië en de gemeenschap. Zijn nut? Dat is niet erg duidelijk”, aldus Schepmans.

De MR-fractieleider in de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), Gaëtan Van Goidsenhoven, noemt de nieuwe functie “niet nuttig, duur en ondemocratisch.” Hij hekelt ook het feit dat ze op maat gemaakt lijkt te zijn van Olivier Maingain (DéFI). “Het is vooral verrassend dat Ecolo, dat altijd de voortrekker is geweest van goed bestuur, deze maskerade aanvaard heeft. Wij zien in de creatie van deze post, die extra kosten met zich meebrengt in een schrale budgettaire context, geen enkele meerwaarde”, aldus Van Goidsenhoven.