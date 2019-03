Vlaams Belang haalt vernietigend uit naar N-VA: “Ze deden het slechter dan Di Rupo” SPS

30 maart 2019

17u13

Bron: Belga 5 "Een stem voor het Vlaams Belang is een nuttige stem, want het is naast een rechtse ook een sociale stem.” Zo sloot partijvoorzitter Tom Van Grieken vandaag het partijcongres in Gent af. Naast de gekende eisen op communautair vlak en inzake migratie was er ook veel aandacht voor onderwijs, milieu en Europa. Inzake onderwijs vraagt Vlaams Belang de herwaardering van het beroep van leerkracht. Op het vlak van milieu is de partij vierkant gekant tegen een kilometerheffing en is kernenergie geen taboe. Tot slot wordt ook een begrenzing van de Europese bijdrage tot 200 euro per inwoner gevraagd.

Van Grieken haalde ook zwaar uit naar de N-VA en de V-dagen die de partijen in aanloop van de verkiezingen organiseert. Die V staat niet Vlaanderen of vooruitgang, maar voor vergeet. "Vergeet dat ze 5 jaar niets communautair gedaan hebben; vergeet dat ze sociaaleconomisch een ramp waren; vergeet dat het gat van in de begroting oploopt tot 8,5 miljard euro; vergeet dat ze het dus slechter gedaan hebben dan Di Rupo, in economisch betere omstandigheden", haalde de Vlaams Belangvoorzitter uit.

“Vlaamse zaak kreeg dodelijke slag”

Ook Europees lijsttrekker en gewezen voorzitter Gerolf Annemans had geen goed woord over voor N-VA. “Vijf jaar lang werden er inspanningen geleverd voor de onafhankelijkheid... van Catalonië. Het was voor Catalonië alles, en voor Vlaanderen helemaal niks. Het is niet door op het einde rap rap te zwaaien met het Marrakesh-pakt en uit de regering te stappen dat je kan vergeten dat de Vlaamse zaak eigenlijk een dodelijke slag toegebracht werd.”

En hij vervolgde met het half miljoen immigranten dat deze legislatuur in het land binnengekomen zijn, de 132.000 Belgische paspoorten die uitgereikt werden, de 50.000 migranten die jaarlijks via gezinshereniging naar ons land gekomen zijn, de 4,6 miljoen subsidies aan de islam, ... “En vergeet vooral niet dat het een N-VA’er was die humanitaire visa verkocht aan mensen in miserie. De N-VA van 2019 is geen deel van de oplossing, maar een deel van het probleem. Denk eraan op 26 mei.”

Pensioenleeftijd opnieuw naar 65 jaar

Vlaams Belang stelt in zijn programma een drastische verlaging van de belastingen op arbeid voor, onder meer door de verhoging van de belastingvrije som van 7.430 euro tot het niveau van het leefloon (10.829 euro). Dat zou een fiscaal voordeel van 850 euro voor de belastingplichtige moeten opleveren. Door de aanslagvoet op de tweede schijf van 40 naar 30 procent te verlagen zou daar nog eens 930 euro bijkomen. Daarnaast moet er een minimumpensioen van 1.500 euro na een volledige loopbaan komen en dient de pensioenleeftijd opnieuw van 67 op 65 jaar gebracht te worden.

Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, pleit Vlaams Belang voor de splitsing en voor een systeem waarbij vreemdelingen pas in het systeem kunnen instappen na acht jaar verblijf en drie jaar werken in België. Niet-Belgische kandidaat-sociale huurders moeten bewijzen dat ze geen vastgoed hebben in hun land van herkomst.

Geweld tegen leerkrachten

Inzake onderwijs pleitte Roosmarijn Beckers, tweede op de Vlaamse lijst in Limburg, voor een herwaardering van het beroep van leerkracht. Ze vindt dat geweld tegen leerkrachten als een verzwarende omstandigheid gezien moet worden, net zoals bij politieagenten. Bob De Brabandere, derde op de Brusselse lijst, eiste een absolute voorrangsregel voor Nederlandstaligen in Nederlandstalige scholen in Brussel. Nederlandsonkundigen moeten verplicht een taalbad ondergaan.

Op klimaatvlak mag kernenergie geen taboe zijn, maar de kilometerheffing wel: die treft vooral de gewone Vlaming die pendelt. Ook van lage-emissiezones in Vlaamse steden en gemeenten wil de partij niet weten. “Onze jongeren moeten niet spijbelen voor het klimaat, maar studeren voor het klimaat”, vindt Beckers. “Mensen die in armoede leven kan het niet schelen hoe hun dure elektriciteit wordt opgewekt, ze hopen enkel dat ze op het einde van de maand de factuur kunnen betalen.” De btw op elektriciteit moet van 21 naar 6 procent gebracht worden.

Minder parlementsleden

Institutioneel pleit Vlaams Belang voor het beperken van het aantal Vlaamse parlementsleden van 124 naar 100. De opkomstplicht moet op de schop en bij ingrijpende beslissingen moet de bevolking zich in bindende referenda kunnen uitspreken.

Voor Brussel moet er een fusie van de zes politiezones komen en van de 19 OCMW’s. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt best omgevormd tot een aparte raadgevende commissie in het Vlaams Parlement, want de Brusselaars verdienen volgens De Brabandere een assertief Vlaanderen. Onder de slogan “Met de dieren tegen de beesten” wil de partij tot slot een levenslang houdverbod opleggen aan mensen en bedrijven die dieren meermaals mishandeld of verwaarloosd hebben.