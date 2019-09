Vlaams Belang haalt uit naar PS wegens ban van klimaatsceptici: “Senaat is geen eigendom van PS” LH

26 september 2019

20u04

Bron: Belga 0 Vrijdag wordt de knoop doorgehakt of een symposium over het klimaatbeleid van een organisatie van oud-parlementsleden kan doorgaan in het halfrond van de Senaat. De organisator, de vzw Pro Lege, had een verhuis naar de plenaire gevraagd omdat er te veel belangstelling was voor de aanvankelijke zaal. Maar dat stootte op verzet van de PS-bureau-leden Julien Uytendaele en Latifa Gahouchie omdat er verschillende klimaatsceptische sprekers uitgenodigd zijn. Vlaams Belang-fractieleider Guy D'haeseleer wil dat Pro Lege "ongestoord haar recht op vrije mening zal kunnen uitoefenen in het halfrond van de Senaat".

Het symposium vindt maandag 30 september plaats in de Senaat. Dat zou in zaal M gebeuren, maar er hebben al 110 mensen ingeschreven, terwijl er in de zaal maar plaats is voor 90 mensen. Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle (MR) legde de vraag van Pro lege-voorzitter Guy Moens voor aan de leden van het bureau. Die kregen tot donderdag 16 uur de tijd om te reageren. Vrijdagvoormiddag wordt een beslissing genomen op basis van de reacties, was donderdagavond bij de diensten van de Senaat te horen.

De PS is echter geen voorstander dat het symposium naar het halfrond zou verhuizen. "Gezien de aanwezigheid van verschillende klimaatsceptici als spreker in het panel van genodigden, lijkt het ons ongepast hun een grotere zal toe te kennen. Hun aanwezigheid in onze gebouwen is op zich reeds een gunst", lieten Uytendaele en Gahouche aan de bureauleden weten. Onder meer de Nederlandse wetenschapsauteur Simon Rozendaal en de professor-economist Emiel Van Broekhoven (Oxford, Harvard en Chicago) kunnen tot het klimaatsceptische kamp gerekend worden.

Vlaams Belang-fractieleider Guy D'haeseleer reageert verontwaardigd op de demarche van de PS: "De Senaat is geen eigendom van de PS, maar moet als democratische instelling juist een vrijhaven zijn voor alle mogelijke meningen en gezindten, ook voor diegene die de PS niet aanstaan. In de Senaat grijpen regelmatig colloquia, symposia en dergelijke meer plaats zonder dat dit enig probleem oplevert. Het is als democraten onze taak om het recht op vrije meningsuiting en op vergaderen te bevorderen en niet - zoals de PS wil - te beknotten, ook als dat niet meteen onze mening zou zijn". Hij dringt er dan ook op aan dat het symposium in het halfrond zal kunnen plaatsvinden.

