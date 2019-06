Vlaams Belang haalde nieuwe kiezers vooral bij N-VA TT

04 juni 2019

18u00 0 De grote winnaar van de federale en Vlaamse verkiezingen van anderhalve week geleden, Vlaams Belang, heeft zijn stemmen vooral bij concurrent N-VA gehaald. 31 procent van alle kiezers van de extreemrechtse partij stemde vijf jaar geleden nog op de partij van Bart De Wever. Dat blijkt uit een peiling uitgevoerd door iVox die Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws konden inkijken.

Uit het onderzoek bij bijna 8.500 Vlamingen blijkt dat het kiezerspubliek van Vlaams Belang voor het grootste deel is samengesteld uit kiezers die vijf jaar geleden nog op N-VA stemden: maar liefst 31 procent van de kiezers van Vlaams Belang komt over van de N-VA. Dat is meer dan het aantal mensen dat vorige keer ook al op Vlaams Belang stemde: 25 procent. Negen procent had vorige keer nog geen stemrecht, 7 procent stemde in 2014 op CD&V en 6 procent op Open Vld. Daarna volgen sp.a (4 procent), Groen en PVDA (elk 1 procent).

Ook omgekeerd is te zien dat het vooral ex-N-VA-kiezers zijn die richting Vlaams Belang zijn opgeschoven. N-VA verloor niet minder dan 21 procent van zijn kiezers uit 2014 aan Vlaams Belang.



CD&V verloor 8 procent van zijn kiezers aan Vlaams Belang, en nog eens hetzelfde percentage aan N-VA. 6 procent schoof op richting Open Vld.



De liberalen op hun beurt verloren vooral stemmen aan de N-VA: 14 procent. 9 procent ging richting Vlaams Belang.



Vlaams Belang blijkt bovendien de meest trouwe kiezers te hebben: 91 procent van zij die in 2014 op de partij stemden, deden dat op 26 mei opnieuw, slechts 4 procent schoof op richting N-VA.

Sp.a, een van de grote verliezers van de verkiezingen, had het minst trouwe stempubliek: bij de socialisten stemde slechts 56 procent opnieuw op de partij, 12 procent zocht zijn toevlucht bij Groen, 11 procent bij de PVDA.