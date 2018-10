Vlaams Belang grootste partij in Denderleeuw met 26,1 procent mvdb

14 oktober 2018

21u46

Bron: Belga 4 Vlaams Belang wordt in Denderleeuw de grootste partij met 26,1 procent van de stemmen. De extreemrechtse partij laat daarmee de nieuwgevormde Lijst van de Burgemeester onder leiding van Jo Fonck (sp.a) achter zich. Die lijst komt op 20,9 procent.

N-VA betaalt duidelijk de prijs voor een woelige bestuursperiode en een afgezette burgemeester. De partij zakt van 24,9 procent naar 12,8 procent. CD&V zakt lichtjes van 18,1 procent naar 16,6 procent. Groen komt uit op 8,3 procent. Ex-burgemeester Jan De Dier haalt met zijn scheurlijst DVD (Duurzaam Vlaams Denderleeuw) ook één zetel.

Ook in het nabijgelegen Ninove is Forza Ninove, de plaatselijke Vlaams Belang-lijst, de grootste met meer dan 40 procent van de stemmen, een ware monsterscore. In Aalst wordt Vlaams Belang de tweede grootste partij na N-VA.