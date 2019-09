Vlaams Belang geeft nieuwe regering “een onvoldoende” ttr

30 september 2019

15u58

Bron: belga 0 Vlaams Belang geeft de nieuwe Vlaamse regering met N-VA, CD&V en Open Vld een onvoldoende. Dat zegt de extreemrechtse partij in een eerste reactie op het regeerakkoord. "Uit dit regeerakkoord blijkt andermaal dat de echte verandering die Vlaanderen nodig heeft enkel gerealiseerd kan worden mét het Vlaams Belang in de regering", zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens.

Formateur Jan Jambon en de partijvoorzitters van N-VA, CD&V en Open Vld konden deze middag het langverwachte nieuwe Vlaamse regeerakkoord voorstellen. Een samenvatting daarvan dan toch: op de echte tekst is het wachten tot morgen.

Voor Vlaams Belang is de nieuwe regering gebuisd. De partij bleef tijdens de informatiegesprekken met N-VA-voorzitter Bart De Wever lang aan boord, maar viel uiteindelijk buiten de regering. "De startnota van Bart De Wever die tot stand kwam na de onderhandelingen met het Vlaams Belang was voor onze partij een ondergrens", komt Vlaams fractieleider Chris Janssens daarop terug. "Voor CD&V en Open Vld bleek dit echter een bovengrens te zijn. Er werd dan ook veel, te veel, geschrapt", vindt hij. "Uit dit regeerakkoord blijkt dan ook andermaal dat de echte verandering die Vlaanderen nodig heeft enkel gerealiseerd kan worden mét het Vlaams Belang in de regering."

Institutionele ambities

De partij is vooral teleurgesteld in de institutionele ambities van de ploeg-Jambon. "Onbestaande", noemt het Vlaams Belang die. "Het debat over de Vlaamse autonomie wordt door Jambon en co doorverwezen naar het Vlaams Parlement, waar het allicht zal verzanden in een eindeloze praatbarak. Over de transfers (naar Wallonië, red.) rept men met geen woord, laat staan dat men de ambitie uitdrukt ze aan te pakken. Nog nooit was de Vlaams-nationale familie zo groot in het parlement, en nog nooit was de communautaire ambitie zo klein."

Ook inzake inburgering krijgt de regering een onvoldoende op het rekest. De maatregelen "ogen fors, maar het zijn uiteindelijk eerder symboolmaatregelen", vindt Vlaams Belang. De extra bijdrage die zou worden gevraagd voor inburgering, "staat geenszins in verhouding tot de werkelijke kostprijs van een inburgeringstraject", en er komt geen getrapte toegang tot of wachttijd van zes maanden voor de kinderbijslag voor nieuwkomers.

Tot slot schiet de ploeg van Jambon ook qua welzijn tekort. De middelen worden opgetrokken, maar zullen niet voldoende zijn om de wachtlijsten in de zorg weg te werken, meent Vlaams Belang.