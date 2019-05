Vlaams Belang gaat van drie naar achttien vertegenwoordigers in Kamer SVM

26 mei 2019

22u37

Bron: Belga 3 Volgens de voorlopige zetelverdeling wint Vlaams Belang vijftien zetels in de Kamer en wordt de extreemrechtse partij even groot als de PS. N-VA blijft de grootste van het federale halfrond met 25 zetels, al zijn dat er acht minder dan de voorbije legislatuur. Ecolo-Groen wordt momenteel niet de grootste fractie. Het extreemlinkse PVDA mag elf verkozenen naar de Kamer sturen.

Vlaams Belang is de grote winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen. De afgelopen vijf jaar zat de partij met amper drie vertegenwoordigers in de Kamer. Dat worden er de komende vijf jaar liefst achttien. N-VA blijft de grootste partij, maar ziet zijn fractie met een kwart afslanken.

PS en MR verliezen allebei vijf zetels en komen uit op respectievelijk achttien en vijftien zetels. CD&V gaat eveneens vijf zetels achteruit en strandt op dertien zetels. Dat zijn er evenveel als Ecolo, maar de Franstalige groenen vormen samen een fractie met Groen (twee zetels erbij, acht in totaal dus). Samen zijn de groenen 21 zitjes waard.

Open Vld moet drie zetels prijsgeven en houdt er elf over. Dat is evenveel als PVDA - de Nederlandstalige en Franstalige kandidaten samengeteld. De afgelopen legislatuur had PVDA slechts twee zetels. Sp.a wordt kleiner dan de communistische fractie. Het verliest vier zetels en zakt tot negen zetels. Het cdH verliest twee zetels en komt op zeven zitjes uit. DéFI tot slot blijft op twee zetels steken.