Vlaams Belang gaat sociaal contract aan met de kiezer

16 februari 2019

16u49

Bron: Belga 3 Een pensioen van minstens 1.500 euro, beperking van de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar, behalve voor 50-plussers, een maximumfactuur voor thuiszorg en rusthuizen, een verdubbeling van het ouderschapsverlof en een tegemoetkoming (halftijds leefloon) voor ouders die thuisblijven voor de opvoeding van de kinderen. Dat zijn enkele elementen van het 'sociaal contract' dat Vlaams Belang met de kiezer wil afsluiten.

Dat verklaarde partijvoorzitter Tom Van Grieken deze namiddag op het sociaal-economisch congres van Vlaams Belang in Asse. "De voorstellen zijn wel degelijk betaalbaar, en ook haalbaar", benadrukte hij. Zo schrapt de partij de uitgaven verbonden aan het asiel- en migratiebeleid, moet men 7 jaar legaal in het land verblijven en drie jaar bijdragen om aanspraak te kunnen maken op sociale zekerheid, en worden de sociale zekerheid en de fiscaliteit gesplitst.

"Vlaams Belang wil een solidair en rechtvaardig Vlaanderen, waar iedereen vooruitgaat", zei Van Grieken. "Wij zijn niet links, niet rechts. Wij zijn nationalisten. Wij komen op voor eigen volk eerst, wij komen op voor eerst onze mensen", verwoorde West-Vlaams kamerlijsttrekker Wouter Vermeersch het. "Nergens anders in Europa laat een volk toe dat zijn welvaart op zo'n grote schaal geplunderd wordt. Onze eis om Vlaamse staatswording heeft dan ook weinig te maken met romantiek, maar is economische noodzaak", stelde Vlaams-Brabants lijsttrekker Klaas Slootmans.

In het sociaal contract staat de verlaging van de fiscale druk op arbeid. Vlaams Belang wil de belastingvrije som optrekken tot het leefloon (10.829 euro), wat maximaal 850 euro opbrengt voor een belastingplichtige, en een directe belastingkorting van 1.000 euro doorvoeren op de middelste schijf.

De btw op gas en elektriciteit en gas moet van 21 naar 6 procent. Een volledig pensioen met minstens 1.500 euro bedragen zowel voor werknemers, ambtenaren als zelfstandigen. De werkloosheidsuitkering wordt beperkt tot twee jaar, behalve voor 50-plussers die minder kans krijgen op de arbeidsmarkt.

Het beroep van zorg- en verpleegkundige wordt aantrekkelijker gemaakt en voor niet-medische thuiszorg wordt een maximumfactuur ingevoerd, net als voor de residentiële ouderenzorg, waarbij de onderhoudsplicht voor kinderen wordt afgeschaft.

Om de work-life-balance te verbeteren pleit Vlaams Belang voor een verdubbeling van het ouderschapsverlof. Ouders die beslissen tijd te nemen voor de opvoeding van de kinderen hebben recht op een tegemoetkoming van een halftijds leefloon.

Om de Vlaamse bedrijven zuurstof te geven wil Vlaams Belang de vennootschapsbelasting verlagen richting 20 procent.

Vlaams Belang heeft ook een rist maatregelen om de bijkomende uitgaven te kunnen betalen. Zo moet er een einde komen aan de transfers van Vlaanderen naar Franstalig België door de splitsing van de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Pensioenbetalingen naar niet EU-landen worden aangepast aan de lokale levensstandaard en kindergeld naar die landen wordt geschrapt.

Voorts worden de uitgaven verbonden aan het asiel- en migratiebeleid geschrapt en kan men pas aanspraak maken op sociale zekerheid na 7 jaar legaal verblijf in België en drie jaar bijdragen.

Het Vlaams Belang wil ook een aantal “niet-noodzakelijke overheidsparticipaties” op termijn verkopen: Belfius, BNP Paribas Fortis en de VRT. “Wij willen dus niet alleen de subsidies aan de VRT stoppen”, verklaarde Vermeersch. Van Grieken vulde aan dat ook de media-subsidies via bpost afgeschaft moeten worden.

Ook de korting van sociale bijdragen voor professionele sporten verdwijnt als Vlaams Belang het voor het zeggen heeft. “Laten we eerlijk zijn: twee derden daarvan zijn buitenlanders. En waarom zou een voetballer minder sociale bijdragen moeten betalen dan een hardwerkende Vlaamse huishoudhulp? “, vroeg Van Grieken zich af.

Tenslotte kan voor de partij het aantal Vlaamse parlementsleden ingekrompen worden van 124 naar 100, moeten de provincies en de Senaat afgeschaft worden, evenals de dotaties aan de koninklijke familie.

In de verschillende toespraken was niet geheel onverwacht N-VA kop van jut. “Het enige wat de N-VA met haar regeringsdeelname bewezen heeft, is dat er binnen België geen welvaartstaat, die naam waardig, kan gebouwd worden. En de tijd dringt, want de miljardentransfers duwen ons in Zuid-Europees vaarwater”, klonk het bij Slootmans.