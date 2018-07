Vlaams Belang: "Francken haalde 1.835 asielzoekers extra naar België" ADN

26 juli 2018

14u16

Bron: Vlaams Belang 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) deed enkele maanden terug een oproep om geen asielzoekers meer toe te laten in België. Uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij Asiel en Migratie blijkt echter dat de staatssecretaris 1.835 asielzoekers liet overvliegen om ze in België te vestigen. Dat zegt Vlaams Belang.

"Rechts toeteren en links beleid voeren", lijkt wel het nieuwe motto van Francken, reageert Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas.

Opvallend is ook dat naast Syriërs ook 156 Congolezen naar hier werden gehaald, stelt Vlaams Belang. Het Centraal-Afrikaanse land staat de laatste jaren permanent in de top-10 van herkomstlanden van asielzoekers.

Barbara Pas: "Wij zijn het vaak eens met Franckens' woorden. Het is alleen jammer dat er nooit daden op volgen. Meer zelfs: de man voert het omgekeerde uit van wat hij bepleit", aldus Pas. "Het is toch opmerkelijk dat een staatssecretaris die om de haverklap rondbazuint dat asielzoekers het best kunnen worden opgevangen in hun eigen regio, ze zelf naar hier haalt."

Ook het pleidooi van Francken voor de invoering van een Australisch model, waarbij enkel migranten binnen worden gelaten wanneer zij een economische of maatschappelijke meerwaarde bieden, staat volgens Pas haaks op deze cijfers. "Het is altijd 'paroles paroles paroles' bij Francken. Er gaapt een ravijn tussen zijn woorden en zijn daden."