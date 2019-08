Vlaams Belang dringt aan op regeringsdeelname: “We mogen het signaal van de kiezer niet negeren” SVM

Bron: Belga 238 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken blijft er bij Bart De Wever op aandringen dat beide partijen samen in de nieuwe Vlaamse regering moeten zitten. Dat laat hij na afloop van een onderhoud met de N-VA-voorzitter weten. “Vlaams Belang en N-VA horen samen in een coalitie met een derde partner als we het signaal van de kiezer niet willen negeren”, verklaart Van Grieken.

“Wij hebben de stand van zaken opgemaakt en nogmaals ons standpunt herhaald: N-VA en Vlaams Belang moeten samen in een regering als men het signaal van de kiezer wil honoreren. Dat signaal moet zichtbaar zijn in de coalitie”, klonk het na afloop van een overleg dat zowat anderhalf uur duurde.

N-VA en Vlaams Belang hebben samen geen meerderheid, en de andere mogelijke coalitiepartners maakten al duidelijk dat zij een regering met extreemrechts niet zien zitten. Op voorhand gonsde het dan ook van de geruchten dat De Wever de extreemrechtse partij zou lossen. Maar dat is voorlopig dus nog niet gebeurd.

“Elkaar niet lossen”

Van Grieken legt de bal nu in het kamp van de formateur. “Als hij echt verandering wil, dan moet hij met ons en een derde partner in zee. Wil hij meer van hetzelfde, dan moet hij andere partners kiezen.”

Eenzelfde geluid bij Vlaams parlementslid Chris Janssens, die mee onderhandelt voor Vlaams Belang. “Wij hebben aangedrongen om elkaar niet te lossen. De bal ligt nu in het kamp van Bart De Wever: zet hij het signaal van de kiezer om in regeringsbeleid en kiest hij voor verandering? Of kiest hij voor voortzetting van het beleid dat de kiezer heeft afgestraft?”

Dedecker: “Gedoogsteun moet kunnen”

N-VA heeft voorlopig nog niet gecommuniceerd over de ontmoeting. Jean-Marie Dedecker -verkozen als onafhankelijke- legde in VTM Nieuws wel de optie van gedoogsteun op tafel. “Dit is een unieke kans. We zouden kunnen samenwerken met Open Vld, met daarbij dan gedoogsteun van Vlaams Belang. Net zoals in 2012 in Nederland gebeurd is. Dat andere partijen daar niet voor open staan, vind ik totaal ondemocratisch.”

Gisteravond beslisten de sp.a-mandatarissen dat voorzitter John Crombez met De Wever mag "praten over de inhoud” als de socialisten uitgenodigd zouden worden aan tafel. Dat zou kunnen leiden tot een Bourgondische coalitie met Open Vld, een afspiegeling van de Antwerpse bestuursploeg van De Wever. Maar ook een coalitie met CD&V is verre van uitgesloten: de verschillende combinaties zonder socialisten en met christendemocraten hebben in elk geval een comfortabelere meerderheid in het Vlaams parlement.