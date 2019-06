Vlaams Belang dient wetsvoorstel in tegen vervroegde vrijlating: “Levenslang is levenslang” Gunter Van Stappen

23 juni 2019

13u44

Bron: VTM Nieuws 0 Vlaams Belang gaat deze week een wetsvoorstel indienen in de Kamer om de vervroegde invrijheidsstelling van gevangenen te verstrengen. Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in de studio van VTM NIEUWS. De partij nam die beslissing na de moord op Julie Van Espen en de vervroegde vrijlating van één van de moordenaars op Kitty Van Nieuwenhuysen.

“Tijdens de campagne mocht er niet gesproken worden over Justitie in navolging van de zaak-Julie Van Espen, maar na de verkiezingen zou men dat probleem van Justitie wel aanpakken”, steekt Van Grieken van wal. “Als ik dan een paar dagen geleden verneem dat een van de moordenaars op Kitty Van Nieuwenhuysen na amper één derde van zijn straf volledig vrij is, komen mijn haren recht. We moeten af van die straffeloosheid.”

Vlaams Belang kiest er daarom voor om een wetsvoorstel in te dienen om de wet op vervroegde vrijlating te verstrengen. “Straffen moeten effectief uitgezeten worden, levenslang moet levenslang zijn. Als je het vertrouwen in Justitie en politiek wil herstellen, moet dat aangepast worden. Als je aan de man en de vrouw in de straat vraagt wat levenslang is, dan is dat tot het einde der dagen.”