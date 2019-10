Vlaams Belang dient wetsvoorstel in: na drie maanden zonder regering automatisch nieuwe verkiezingen KVDS

22 oktober 2019

10u53 68 Binnenland Het Vlaams Belang is van plan om dinsdag een opmerkelijk wetsvoorstel in te dienen. De partij wil dat er automatisch nieuwe verkiezingen zouden komen als er drie maanden na de stembusslag nog altijd geen regering is.

Morgen is het exact 150 dagen geleden dat we naar de stembus trokken en die symbolische datum grijpt Vlaams Belang aan om een voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet in te dienen.

Spanje

Vlaams Belang vraagt dat politieke partijen nog maximaal drie maanden de tijd zouden krijgen om een regering te vormen. Lukt dat niet, dan moeten er automatisch nieuwe verkiezingen komen. Dat is onder meer al het geval in een land als Spanje.





“Wanneer de politieke partijen er niet in slagen om binnen deze redelijke termijn een meerderheid te vormen en een coalitie op de been te brengen, is het aan de bevolking om zich daarover middels nieuwe verkiezingen uit te spreken”, aldus Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken, die de auteur is van het voorstel.

Van Grieken verwijst onder meer naar de vorming van de regering Di Rupo I, die maar liefst 541 dagen duurde. Dat is zowat anderhalf jaar. “In die periode moest de koning twee informateurs, een preformateur, drie bemiddelaars, een verduidelijker, een onderhandelaar en een formateur aanstellen. Gedurende die hele periode werd het land bestuurd door een regering in lopende zaken, wat uiteraard nefast is voor de kwaliteit van het beleid en voor de controlerende taak van de verkozen volksvertegenwoordigers.”

Niet alleen

Van Grieken staat niet alleen met het idee. Ook informateur Johan Vande Lanotte liet al optekenen dat hij een deadline van drie maanden voor een regeringsvorming geen slecht idee vindt om de onderhandelingen sneller te doen verlopen. (lees hieronder verder)

Uit een peiling die vorige maand werd uitgevoerd door Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL TVI en Le Soir bleek overigens dat bijna vier maanden na de verkiezingen van 26 mei de populariteit van Vlaams Belang in de lift zat. Mochten er toen nieuwe verkiezingen gehouden zijn, zou de partij de grootste worden en over N-VA wippen.