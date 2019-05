Vlaams Belang dient klacht in tegen Onkelinx (PS): “Racistische partij? Dit is spuwen in gezicht van meer dan 800.000 Vlamingen” mvdb

29 mei 2019

17u49 70 Vlaams Belang dient een klacht in wegens laster tegen voormalig vicepremier Laurette Onkelinx (PS). Drie dagen na de verkiezingen mocht Tom Van Grieken, als voorzitter van de extreemrechtse partij, voor de allereerste keer langs op het koninklijk paleis voor een onderhoud met de vorst. Iets wat in Franstalig België tot beroering leidt.

Onkelinx bestempelde het Vlaams Belang in een reactie als een “racistische partij”. Van Grieken noemt de verwijten in een persbericht "gratuit en lasterlijk”. “Dit is spuwen in het gezicht van meer dan 800.000 Vlamingen”, reageert de partijvoorzitter. “Er is een hemelsbreed verschil tussen kritiek hebben op massa-immigratie en het verspreiden van racisme”, klinkt het.



“Racisme of xenofobie zijn bij wet als misdrijf strafbaar sedert 1981. Kortom: met haar uitspraken criminaliseert Onkelinx het Vlaams Belang, zijn programma en zijn kiezers”, luidt het. Van Grieken laat het hier niet bij en dient “vandaag nog” een klacht in tegen de oud-minister wegens smaad, laster en eerroof. Het VB beroept zich hierbij op een uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep.



Dat oordeelde vorig jaar in een geschil met de organisatoren van de Boekenbeurs dat het Vlaams Belang “op geen enkele wijze racistisch of discriminerend is”, brengt de partij onder de aandacht. Het Hof volgde hiermee schriftelijk advies van de procureur–generaal bij het Hof van Beroep.