Vlaams Belang dient klacht in bij Raad van State tegen VN-migratiepact ttr

10 december 2018

14u45

Bron: belga, VTM Nieuws 35 De drie federale Vlaams Belang-parlementsleden – Filip Dewinter, Barbara Pas en Jan Penris – zullen morgen om 11 uur bij de Raad van State een klacht indienen tegen het VN-migratiepact. “Vlaams Belang wil een vordering tot schorsing indienen wegens uiterst dringende noodzakelijkheid”, zo zegt Vlaams Belang-woordvoerder Sam Van Rooy in een persbericht.

“Vlaams Belang vraagt de schorsing van de beslissing van de regering, verwoord door premier Charles Michel, om het VN-Global Compact for Migration heden te onderschrijven in Marrakesh en op 19 december goed te keuren in New York”, aldus Van Rooy.

Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter kondigde vorige week al aan dat hij naar de Raad van State zou stappen als de resolutie over het VN-migratiepact werd goedgekeurd. “Als de premier naar Marrakesh trekt zonder de steun van alle meerderheidspartijen handelt de regering illegaal. Ze pleegt dan in feite een staatsgreep aangezien de regering collegiaal moet beslissen”, klonk het toen.

“Machtsvacuüm”

Volgens Vlaams Belang pleegt de nieuwe minderheidsregering van MR, Open VLD en CD&V een “constitutionele hold-up”. Wegens het vertrek van N-VA uit de regering en het “machtsvacuüm” dat daarvan het resultaat is, heeft de premier het grondwettelijke recht niet om het migratiepact te bekrachtigen, betoogt Vlaams Belang. “De manier waarop premier Michel het VN-migratiepact door de strot van de bevolking duwt, tart alle verbeelding en is tevens ongrondwettelijk.”

De premier verdedigde deze voormiddag in Marrakesh het migratiepact. “Mijn land zal aan de goede kant van de geschiedenis staan”, aldus de premier. Hij erkende dat hij af te rekenen kreeg met politieke moeilijkheden, maar dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door zich naar het parlement te richten. “Dat heeft zich met een grote meerderheid uitgesproken voor dit pact.”

