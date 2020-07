Vlaams Belang dient belangenconflict in rond abortuskwestie: “Open Vld zal moeten kiezen” SPS

12 juli 2020

13u15 38 Het Vlaams Belang gaat woensdag een belangenconflict indienen in het Vlaams Parlement rond de abortuskwestie, waarbij een voorstel op tafel ligt om de legale abortustermijn uit te breiden naar 18 weken. Volgens het Vlaams Belang is er helemaal geen meerderheid te vinden in Vlaanderen. “Het voelt aan alsof met dit radicale voorstel ongeboren baby’s worden ingezet als pionnen op het schabouwelijk schaakspel van de federale formatie.”



De voorbije weken was er heel wat te doen om de uitbreiding van de abortuswet. Er ligt een wetsvoorstel op tafel dat abortus volledig uit de strafwet haalt en de termijn van twaalf naar achttien weken verlengt. De verplichte bedenktijd wordt ingekort en er komen strafsancties voor wie abortus wil verhinderen.

Open Vld zal moeten kiezen: schaart het zich achter haar eigen Vlaamse regeringsmeerderheid of kiest het voor Frans- en progressiefdolle avonturen van de abortuscoalitie? Chris Janssens

Het Vlaams Belang is naar eigen zeggen bijzonder verbolgen “over de plannen van de Franstalige linkerzijde” om die legale abortustermijn uit te breiden en wijst er op dat er helemaal geen meerderheid te vinden is in Vlaanderen. “De boodschap van de Franstaligen is duidelijk: ofwel rammen we Vlaanderen een regering door de strot die het niet wil, ofwel rammen we aparte wetten door de strot die Vlaanderen niet wil. Er is absoluut geen draagvlak in Vlaanderen voor dit radicale voorstel tegen menselijk leven”, zegt Chris Janssens, fractieleider voor het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement.

De partij wil daarom woensdag een belangenconflict indienen in het Vlaams Parlement. Een belangenconflict kan ingediend worden als het ene parlement zich ernstig benadeeld voelt door een voorstel in een andere wetgevende assemblee. Een goedkeuring kan met drie vierde van de stemmen en schort de procedure in het andere parlement - in dit geval de Kamer - voor 60 dagen. CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Open Vld hebben in het Vlaams Parlement een 3/4de-meerderheid. “Open Vld zal moeten kiezen: schaart het zich achter de Vlaamse meerderheid en ineens ook achter haar regeringsmeerderheid of kiest het voor Frans- en progressiefdolle avonturen van de abortuscoalitie?”, besluit Janssens.

