Vlaams Belang dat gedoogsteun geeft aan minderheidsregering met N-VA? “Sluiten geen enkele optie uit” TT

07 juni 2019

11u46

Bron: Radio 1, De Tijd 5 Is Vlaams Belang bereid vanuit de oppositie gedoogsteun te leveren aan een Vlaamse minderheidsregering N-VA - Open Vld? De partij “sluit het niet uit”, zei Kamerlid Barbara Pas vanmorgen op Radio 1. Toch is de kans dat zo’n regering er effectief komt, miniem.

In de Wetstraat circuleert sinds deze week het gerucht dat er mogelijk ook gedacht wordt aan een minderheidsregering waarbij Vlaams Belang al dan niet vanuit de oppositie steun zou geven aan N-VA. Daarbij zou worden gedacht aan een regering van N-VA en Open Vld, met gedoogsteun van Vlaams Belang. Ook een regering N-VA en Vlaams Belang die dan voorstel per voorstel steun zoekt in het parlement, gaat over de tongen.

Vlaams Belang-Kamerlid en onderhandelaar voor haar partij Barbara Pas zei vanmorgen dat “Vlaams Belang op een normale manier” in een bestuur wil functioneren, “maar we sluiten geen enkele optie uit”. “Als er geen regeringsdeelname is, willen we op het beleid wegen vanuit de oppositie. Maar onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een normale werking binnen een normaal bestuur.”

Weinig waarschijnlijk

In hoeverre de scenario's concreet en realistisch zijn, is echter de grote vraag. Waarnemers zien zeker die laatste optie als compleet onwerkbaar omdat geen enkele andere partij zijn goedkeuring aan een regering van N-VA en Vlaams Belang zou leveren. Ook een coalitie N-VA - Open Vld met gedoogsteun van Vlaams Belang wordt weinig waarschijnlijk geacht, de liberale voorzitter Gwendolyn Rutten gruwt bij het idee alleen al.

Vermoed wordt dan ook dat de pistes vanuit N-VA-hoek gespind worden om op elke mogelijke manier duidelijk te maken dat die partij er uiteindelijk alles aan gedaan zal hebben om de stem van de Vlaams Belang-kiezer gehoord te hebben. Op die manier zou de partij willen vermijden de schuld te krijgen voor het mislukken van de gesprekken met Vlaams Belang. Ook De Tijd schrijft vandaag dat “het verhaal lijkt te passen in het procédé om de partij stap voor stap aan de deur te zetten” en uiteindelijk gewoon verder te doen met de huidige regering van N-VA, Open Vld en CD&V.

N-VA-formateur Bart De Wever begon deze week aan zijn tweede ronde met contacten met de politieke partijen. De gesprekken verlopen in de grootste discretie, enkel PVDA liet al weten niet meer aan de beurt te komen.