Vlaams Belang dankt overwinning deels aan slimme online campagne Daimy Van den Eede

27 mei 2019

20u31

Bron: VTM NIEUWS 0 Vlaams Belang dankt de verkiezingsoverwinning van gisteren voor een deel aan een slimme en eigentijdse campagne. De partij gaf nauwelijks geld uit aan affiches en borden, maar des te meer aan advertenties op sociale media. De laatste drie maanden alleen al spendeerde ze meer dan 400.000 euro aan Facebook-advertenties.

Vorige zomer had Vlaams Belang nog 150.000 volgers. Nu zit het al aan meer dan 400.000. De partij stopt trouwens niet alleen geld in eigen advertenties. Ze betalen ook om berichten over andere partijen te verspreiden.