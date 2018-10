Vlaams Belang: "Dagelijks stroomt in Brussel 24 miljoen liter water weg" Redactie

05 oktober 2018

15u50 0 Jaarlijks lekt of stroomt in Brussel ongeveer 8.700.000 kubieke meter water weg door lekken in de waterleiding, onwettige afnames, maar ook door gebruik door de brandweer en voor evenementen. Dat komt neer op zo’n 24 miljoen liter per dag, zegt Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens die de gegevens verkreeg via een parlementaire vraag.

"In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen weet de Brusselse overheid dus niet hoeveel water er precies verloren gaat door lekkages", luidt het in een persbericht. "In Vlaanderen is dat 189 miljoen liter per dag", meent Lootens die zich baseerde op cijfers van koepelorganisatie Aquaflanders.

"Een kleine 13% van het water dat in Brussel gebruikt wordt of wegvloeit, wordt zo niet gefactureerd. De pure productiekost daarvan bedraagt jaarlijks zo een 2,35 miljoen euro". "Het overgrote deel daarvan mag hoogstwaarschijnlijk op het conto van lekkages geschreven worden", zegt Lootens nog.

De hoofdstad wordt geregeld geteisterd door zinkgaten, waardoor er jaarlijks 250.000 euro vloeit naar de herstelling ervan. Het Vlaams Belang wil in Brussel het budget voor het opsporen van lekkages en het onderhoud van waterleidingen dringend naar omhoog. Momenteel wordt op jaarbasis amper 1% van het waterleidingsnet vernieuwd, besluit de fractievoorzitter.