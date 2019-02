Vlaams Belang: “CD&V moet Schauvliege dwingen tot ontslag” kg

05 februari 2019

10u03

Bron: Belga 7 "Als CD&V nog enige christelijke waardigheid heeft, dwingt ze minister Schauvliege tot ontslag. Voor een minister in functie is liegen immers een onvergeeflijke hoofdzonde." Dat zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens in een reactie op de uitspraken van Vlaams minister Joke Schauvliege.

Net als oppositiepartijen sp.a en Groen is ook oppositiepartij Vlaams Belang niet te spreken over de opvallende uitlatingen van minister Schauvliege over de klimaatbetogingen.



"Van recupereren tot criminaliseren: deze minister weet inzake klimaat van geen hout pijlen meer maken. Door boudweg leugens te verkondigen om de eigen achterban te sussen, is Schauvliege en bij uitbreiding de hele Vlaamse regering de geloofwaardigheid over dit thema - voor zover ze die al hadden - nu volledig kwijt", zegt fractieleider Chris Janssens.



"Misschien kan CD&V haar parlementsleden naar scholen sturen om les te geven in ministeriële deontologie? Bij Schauvliege stond het water al aan de lippen, nu is ze volledig kopje onder gegaan", aldus Janssens. Hij vindt dan ook dat CD&V Schauvliege moet dwingen om ontslag te nemen.