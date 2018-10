Vlaams Belang blundert op Facebook: "Niet de bedoeling om escortediensten aan te bieden" IB

09 oktober 2018

05u46

Bron: Belga 5 In Aalter heeft het Vlaams Belang geblunderd met een Facebookpost over de stemtest 'De Stem Van Vlaanderen' van deze krant en VTM. In de test geeft de partij aan 'helemaal niet akkoord' te gaan met aparte zwemuren voor allochtone vrouwen in het zwembad. Op de schermafbeelding bij het bericht blijken echter nog enkele tabbladen open te staan naar escortediensten.

De schermafbeelding toont dat het politieke Facebookbericht geplaatst werd door iemand die ook interesse toont in een website getiteld 'onze stoeipoezen'. Dat blijkt een onderdeel van een escortepagina met dertien vrouwen met uiteenlopende etnische achtergrond. De screenshot werd geplaatst door webmaster Peter Vercruysse, tevens zesde op de lijst van het Vlaams Belang.

lees verder onder de foto:

"Per ongeluk"

"Dit is per ongeluk gebeurd", zegt Vercruysse, die aangeeft de screenshot te hebben gemaakt toen hij de erotische site programmeerde. Op dat ogenblik stond ook een tweede tabblad met de weinig aan de verbeelding overlatende titel 'Prive you and me' open. "Het is niet de bedoeling om escortediensten te tonen of aan te bieden", beklemtoont lijsttrekker Paul Beheyt. Het bericht dateert van 24 september maar het detail werd pas maandag opgemerkt door een oplettende bezoeker.

Gisterenavond verwijderde het Vlaams Belang de bewuste post van haar Facebookpagina. De lokale partijafdeling bevestigt wel nog steeds 'helemaal niet akkoord' te gaan met aparte zwemuren voor allochtone vrouwen in het zwembad.