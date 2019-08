Vlaams Belang blijft massa’s geld pompen in onlinepropaganda kv

24 augustus 2019

05u07

Bron: Belga 0 Vlaams Belang en zijn kopstukken blijven volop investeren in propaganda op Facebook. In totaal gaat het al over meer dan 100.000 euro in één maand tijd. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg vandaag.

De partij, die de account "Vlaams Belang" en "Tom Van Grieken" beheert, spendeerde de afgelopen dertig dagen meer dan 80.000 euro op Facebook. Ter vergelijking: tijdens de hele verkiezingscampagne was dat zowat 600.000 euro. Daarbovenop komt nog de account van Europees Parlementslid Tom Vandendriessche, die meer dan 22.000 euro aan Facebook-advertenties kocht. Samen zitten de accounts dus aan meer dan 100.000 euro uitgaven in een maand tijd.

Dat staat in schril contrast met de andere politieke partijen. Die hebben zonder uitzondering hun onlinepropaganda na de verkiezingen op een laag pitje gezet of helemaal stil­gelegd. N-VA zat de voorbije dertig dagen bijvoorbeeld maar aan 3.203 euro Facebook-publiciteit, Groen aan 1.273 euro en CD&V heeft momenteel welgeteld nul be­talende advertenties actief.



De hoge uitgaven van Vlaams Belang zijn ongewoon, zo net na de verkiezingen. "Er was ook reden toe om nu te communiceren", reageert partijvoorzitter Tom Van Grieken. "We zijn uit de Vlaamse onderhandelingen gebonjourd. Net als sportmannen maak je als partij het verschil op het moment dat anderen niets doen. Misschien zijn de andere politieke partijen ook nog op zoek naar een nieuwe boodschap. Daar hebben wij minder last van.”