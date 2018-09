Vlaams Belang Antwerpen stelt partijprogramma voor TT

09 september 2018

18u07

Bron: Belga 4 Op een druk bijgewoond congres in het Antwerpse Elzenveld heeft Vlaams Belang zijn programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. De lijsttrekkers van de districtslijsten stelden hun prioriteiten voor, het Duitse AfD-lid Steffen Kotré sprak de aanwezigen toe en Anke Van dermeersch en Sam van Rooy stelden de grote lijnen van het programma voor. Lijsttrekker Filip Dewinter sloot af met een samenvattende speech.

De kandidaten van Vlaams Belang willen dat de Antwerpenaren weer zelf over hun stad kunnen besturen en menen dat er veel werk aan de winkel is om dat te bekomen. Ze krijgen daarvoor de steun van Steffen Kotré, parlementslid van de Duitse Bundestag en lid van AfD. "Wij zijn broeders op hetzelfde pad en met hetzelfde doel", zegt Kotré. "Onder mom van diversiteit, tolerantie en asiel worden wij, Europeanen, heimelijk beroofd van onze identiteit en cultuur. Wij zeggen: 'neen, dat willen we niet meer.' Laten we samenwerken en elkaar in de strijd ondersteunen zodat we de nationale zelfbeschikking kunnen realiseren en Europa kunnen verdedigen."

Schijnburgemeester Geert 'BDW' Buellens stelde met zijn conference 'De schuld van de anderen' voor om Antwerpen onafhankelijk te maken, een voorstel dat op heel wat gejuich werd onthaald.

Anke Van dermeersch en Sam van Rooy stelden het programma aan hun achterban voor. De nadruk ligt vooral op een immigratiestop en meer aandacht voor veiligheid. "De mobiliteit is een chaos, de overheid heeft nooit geanticipeerd op het toenemende verkeer", zegt Sam van Rooy. "Maak die Liefkenshoektunnel tolvrij en pest de auto niet weg uit het centrum."

Luchthaven uitbreiden

Ook de luchthaven van Deurne mag voor Vlaams Belang een uitbreiding krijgen. "Wees trots op die luchthaven en zorg ervoor dat ook grotere vliegtuigen hier kunnen landen en vertrekken", stelt Anke Van dermeersch. Er wordt ook meer aandacht voor groen in de stad gevraagd. "Open grenzen en open ruimte gaan niet samen: hoe meer mensen binnenkomen, hoe minder plaats er is voor open ruimte", klinkt het.

Van dermeersch meent ook dat kinderen niet de dupe mogen worden van het migratiebeleid. "Onze kinderen worden achteruitgeschoven omdat kinderen van vreemdelingen hun plaatsjes op school innemen", klinkt het fors. "We moeten orde op zaken stellen en duidelijk maken wie recht heeft op wat in onze stad. We mogen geen hoofddoeken toelaten in scholen, er zou een verbod moeten komen voor hoofddoeken voor meisjes jonger dan 18 jaar, zodat hen niet verplicht kan worden een hoofddoek te dragen."

Horecaplan

Vlaams Belang wil een horecaplan en vraagt meer steun voor de middenstand. "Zij zijn het kloppend hart van Antwerpen, zij verdienen onze steun."

Ook criminaliteit is een belangrijk punt in het programma van Vlaams Belang. "Filip Dewinter heeft een 45-puntenplan tegen criminaliteit", zegt van Rooy. "De criminaliteit in onze stad is van aard veranderd door de komst van vreemdelingen, die voor niets of niemand terugdeinzen."

Lijsttrekker Dewinter sloot af. "De uitverkoop van onze stad moet stoppen. De invasie, de vijandelijke aanval van vreemdelingen, zorgt voor een omvolking", zegt hij. "Maria en Jef worden Mohammed en Fatima, en iedereen komt eerst voor hen op. Wij komen eerst op voor Maria en Jef! We trekken de verkeerde mensen aan, onze stad verarmt. Antwerpen mag nooit de vuilbak van de rest van het land worden."

Volgens Dewinter zorgen het migratiebeleid, de mobiliteitschaos en de drugsproblematiek er mee voor dat de Antwerpenaar een bedreigde soort wordt. "Wij willen de leefwereld van de Antwerpenaren, een bedreigde soort, vrijwaren. Antwerpen is ziek, de symptomen zijn gekend. De enige medicatie die nog helpt is shocktherapie, en voor die wonderpil kan Vlaams Belang zorgen. Anders worden het palliatieve zorgen", besluit hij.