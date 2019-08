Vlaams Belang: “800.000 kiezers worden gewoon gedumpt”, ook sp.a reageert ontgoocheld LH

12 augustus 2019

11u09 274 Informateur Bart De Wever heeft zijn startnota voorgelegd aan CD&V en Open Vld en dat wil dus zeggen dat Vlaams Belang niet verder zal mee onderhandelen. Dat meldt partijvoorzitter Tom Van Grieken in een persbericht. “Het oorverdovende signaal van de kiezer wordt niet gehoord. Dit is de coalitie van de verliezers”, reageert Van Grieken ontgoocheld.

Van Grieken haalt in het persbericht ook uit naar De Wever. “Blijkbaar heeft de formateur twee maanden toneel gespeeld”, zegt hij.

Volgens de Vlaams Belang-voorzitter wordt een historische kans op verandering gemist. “Wij hebben ons steeds open en constructief opgesteld. Wij hebben getoond dat wij onze verantwoordelijkheid willen opnemen om het roer om te gooien. Maar tot onze verbazing ziet De Wever meer inhoudelijke overeenstemming met een linksgeoriënteerde CD&V dan met het Vlaams Belang.”

De voorzitter benadrukt ook dat er wel degelijk een alternatief was. “Met 44 procent van de kiezers en 47 procent van de Vlaamse zetels is de zwart-gele formatie van N-VA en Vlaams Belang afgetekend de grootste van Vlaanderen en bij uitbreiding van het land”, klinkt het.

“Vijf jaar forse oppositie”

Chris Janssens, fractievoorzitter van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, zegt dat het dumpen van het Vlaams Belang compleet haaks staat op het oorverdovende signaal van de kiezer. “De bijna twee miljoen Vlamingen die kozen voor verandering krijgen van de formateur meer van hetzelfde. De Wever neutraliseert met zijn keuze de Vlaams-rechtse grondstroom. Hij mag zich alvast verwachten aan vijf jaar forse oppositie.”

Zoals vanouds primeren bij de N-VA de ministerposten op de wil van de kiezer Kamerfractievoorzitter Barbara Pas

Ook Kamerfractievoorzitter Barbara Pas haalt fors uit. “Door ons te dumpen, wil de N-VA zich acceptabel maken voor de PS. Blijkbaar dienen onze 810.000 kiezers als pasmunt om federaal in te kunnen breken. Zoals vanouds primeren bij de N-VA de ministerposten op de wil van de kiezer.”

Van Grieken haalde rond de middag op zijn Facebookpagina nog eens uit naar de Zweedse coalitiepartners. “De kiezer heeft hen afgestraft maar na een toneeltje van twee maanden doet deze loserliga rustig verder. Echte verandering kan enkel met het Vlaams Belang!”, aldus Van Grieken.

Sp.a: “Onze lat lag blijkbaar te hoog”

In een kort persbericht reageerde sp.a op de beslissing van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) om de partij links te laten liggen. “Na de verkiezingen hebben we ons als partij bescheiden maar constructief opgesteld. We hebben van in het begin gekozen voor een open dialoog met focus op inhoud. En die lat lag voor ons hoog met sociale keuzes die in Vlaanderen opnieuw voor zekerheid moeten zorgen, voor iedereen.”

Volgens de partij komen kernthema’s als betaalbare facturen en toegankelijkheid van onderwijs, zorg en openbaar vervoer wel aan bod in de nota, maar niet zoals de partij dat zou willen.

“Onze lat lag blijkbaar te hoog, onze eisen blijkbaar te sociaal. De facturen van de Vlamingen stegen de voorbije jaren fors en de wachtlijsten in de zorg zijn vandaag langer dan ooit. De Vlaming krijgt dezelfde regering met met even vage beloftes als vijf jaar terug. Dit lijken niet de noodzakelijke hervormingen die Vlaanderen nodig heeft,” klinkt het ook nog.

“Vlaams, Vlaamser, Vlaamst”

Groen reageerde deze voormiddag al bij monde van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. “Voor onderwijs gaan inschrijvingsdecreet en m-decreet op de schop en moeten we excelleren in plaats van die nivellering door in te zetten op gelijke kansen.....Benieuwd wat Open Vld en CD&V van die onderwijspassage zullen vinden", schrijft ze op Twitter.

