Vlaams begrotingsevenwicht niet meer heilig voor N-VA HAA

21 september 2019

08u04

Bron: Belga 12 De Vlaamse onderhandelaars buigen zich dit weekend over de begroting voor de komende regeerperiode. Opvallend is dat N-VA niet langer tot elke prijs vasthoudt aan een begrotingsevenwicht vanaf het begin van de regeerperiode. Dat schrijft De Tijd.

Het evenwicht is om twee redenen geen fetisj meer. De drie partijen aan de onderhandelingstafel - N-VA, Open Vld en CD&V - willen vanaf volgend jaar de woonbonus afschaffen, en in ruil de registratierechten bij de aankoop van een woning verlagen. Dat kost op korte termijn veel geld, want terwijl de belastinginkomsten van de registratierechten meteen wegvallen, is het einde van de woonbonus pas op lange termijn een besparing.

Bovendien wil de regering net zoals de vorige extra investeren, onder meer in scholenbouw en de gehandicaptensector. Daardoor wordt mogelijk pas in de loop van de regeerperiode een evenwicht bereikt. "Het streven is duidelijk: we willen zo snel mogelijk naar een evenwicht, en een eventueel tekort moet zo klein mogelijk zijn", luidt het bij N-VA. "Maar het ene begrotingstekort is het andere niet. Er is een verschil tussen in het rood gaan omdat je bijvoorbeeld te weinig inkomsten hebt, of omdat je doelbewust wil investeren. Als je voor belangrijke investeringen even in het rood moet gaan, mag dat toch geen reden zijn om die investeringen uit te stellen?"

Het eerste woord tussen de toponderhandelaars over de begroting moet nog gezegd worden. Enkel toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) weet op basis van bilaterale gesprekken met de partijtoppers waar voor elke partij de rode lijn ligt. Maar ook Open Vld en CD&V houden niet koste wat het kost vast aan een begroting in evenwicht vanaf het begin van de regeerperiode, als N-VA de deur openzet.