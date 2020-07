Vlaams Artsensyndicaat steunt vereniging artsen-specialisten in dossier contingentering ISA

13 juli 2020

17u33

Bron: BELGA 0 Het Vlaams Artsensyndicaat sluit zich aan bij de vraag van de Vlaamse vereniging van artsen-specialisten (VASO). Die vraagt dat de federale regering dringend het koninklijk besluit (KB) publiceert dat de contingentering voor 2026 vastlegt. “Dat KB is nodig om juridische vragen over de organisatie van het Vlaamse ingangsexamen voor artsen en tandartsen te vermijden”, zegt Marc Moens, de voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat.

Het Vlaams Artsensyndicaat vindt het ongehoord dat de federale regering het dossier van de contingentering al maanden voor zich uitschuift. “Het is verontrustend dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block vooralsnog niet communiceert over dit dossier”, benadrukt Moens. “Het KB voor het contingent dat in 2026 aan de vervolgopleiding tot huisarts of arts-specialist mag beginnen, moet dringend in het Staatsblad verschijnen. Als dat niet gebeurt, ontstaat er mogelijk een probleem met de wettelijke basis voor de organisatie van het Vlaamse ingangsexamen voor (tand)artsen dat voorzien is op 25 en 26 augustus.”

Pijnlijk

Als minister De Block beslist om het KB niet te publiceren, vervalt volgens Moens de facto de hele contingentering. Het Vlaams Artsensyndicaat zou dat onbegrijpelijk en zelfs beledigend vinden ten opzichte van de Vlaamse bevolking. “Een instroombeperking is een conditio sine qua non voor het behoud van de kwaliteit van de opleiding geneeskunde”, aldus Moens.

Voor Vlaanderen zou het loslaten van de contingentering volgens Moens “bijzonder pijnlijk” zijn. In 1997, een jaar na het federale akkoord over de contingentering, startte Vlaanderen met de organisatie van het afgesproken ingangsexamen. De Franstalige universiteiten braken volgens Moens hun gegeven woord en gingen jarenlang door met overtallige artsen op te leiden.

De realiteit is dat er noch in Vlaanderen noch in Franstalig België zoiets bestaat als een algemeen tekort aan artsen. Er is een tekort in bepaalde specialismen en een teveel aan artsen in andere disciplines. Marc Moens

“Mocht de contingentering worden afgeschaft, dan zouden de offers van 22 jaar rigoureuze aanbodbeperking in Vlaanderen, waarbij honderden kandidaat-studenten de toegang tot de opleiding geneeskunde werd geweigerd, tevergeefs zijn geweest. Minister De Block mag niet zwichten voor de druk van sommige partijen om de contingentering af te schaffen vanwege een vermeend tekort aan artsen. De realiteit is dat er noch in Vlaanderen noch in Franstalig België zoiets bestaat als een algemeen tekort aan artsen. Er is een tekort in bepaalde specialismen en een teveel aan artsen in andere disciplines.”

Het Vlaams Artsensyndicaat roept minister De Block en de federale regering op om dringend in actie te komen.