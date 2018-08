Vlaams Agentschap Natuur & Bos: "Minder inspecteurs, dus minder pv's" BS

08 augustus 2018

00u00 0 Niet alleen de Vlaamse milieu-inspectie, ook de natuurinspectie heeft gesnoeid in het aantal inspecteurs. Het gevolg is gelijkaardig: minder aanmaningen en minder processen-verbaal.

De natuurinspectie van het Vlaams Agentschap Natuur & Bos kijkt toe op de naleving van de natuurwetgeving -of het nu gaat om bos, wildbeheer, openbare visserij of natuur. Uit cijfers die 'De Morgen' heeft opgevraagd bij het Agentschap Natuur & Bos blijkt dat in 2017 de inspecteurs 512 processen-verbaal hebben opgesteld voor inbreuken, tegenover 692 in 2015. Een daling met 26%, of een kwart minder processen-verbaal in 3 jaar tijd. Voor kleinere overtredingen, zoals wandelen met een loslopende hond in een bos of natuurgebied, geven inspecteurs een schriftelijke aanmaning. Afgelopen jaar waren er 806 aanmaningen, in 2015 ging het nog om 1.155 aanmaningen - een daling van 30%.

"Die dalingen zijn het gevolg van gewijzigde wetgeving en prioriteiten, maar ook van een verminderd personeelsaantal", zegt Mark Van den Meersschaut, diensthoofd van de natuurinspectie. "Als je het met minder moet doen, dan heeft dat ongetwijfeld een impact." Terwijl er in 2010 nog 45 voltijdse equivalenten werkten bij de natuurinspectie, zijn het er nu nog 34. Volgens Van den Meersschaut hoeft dat niet te betekenen dat de natuurinspectie minder efficiënt is geworden. "Als de pakkans kleiner is, maar de bestraffing groter, dan is de afschrikking even groot."