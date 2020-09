Vivaldi-regering wil vanaf 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens HR

17 september 2020

06u32

Bron: Belga 4 “Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasvrij zijn.” Dat is een van de groene maatregelen waarover de zeven partijen die samen een Vivaldi-regering willen vormen het eens zijn, zo blijkt uit de onderhandelingsnota van de preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a), die De Tijd kon inkijken.

“De maatregel gaat in 2026 in en het gaat enkel over nieuwe wagens”, zegt een betrokkene. Voor lopende contracten verandert niets. De onderhandelaars verwachten weinig problemen. “Vanaf dan moeten er genoeg elektrische modellen beschikbaar zijn.”

Over andere klimaatmaatregelen en de kernuitstap is de tekst van de preformateurs vaag. “De afhankelijkheid van kernenergie in onze energieproductie wordt tijdens deze legislatuur voort afgebouwd”, staat in de nota. Of het vanaf 2025 afgelopen is met nucleaire energie of dat toch nog twee centrales openblijven, is nog een knelpunt aan de onderhandelingstafel.

Pensioenen

In de nota wordt voorts een centrumkoers uitgestippeld. Belangrijke maatregelen van de regering-Michel, zoals de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting, blijven behouden. Nieuwe diepgaande hervormingen blijven op die vlakken wel uit. Er wordt ook nog gewag gemaakt van een geleidelijke verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro netto voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft.

