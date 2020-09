Vivaldi-partijen zonder akkoord uit elkaar: Bouchez (MR) zou te veel dwarsliggen, premier Wilmès moet bemiddelen Fleur Mees KVE

20 september 2020

16u05 262 De regeringsonderhandelaars van een Vivaldi-coalitie hebben hun vergaderingen gestaakt, tot nader order. Dat is bevestigd aan onze redactie door meerdere bronnen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zou te veel dwarsliggen. De preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) proberen de brokken te lijmen via bilaterale ontmoetingen. Ook premier Wilmès (MR) wordt daarbij betrokken. De onderhandelingen zijn zondagavond rond 21.30 uur beëindigd. Maandagmiddag wordt er voortgewerkt, zo meldt een woordvoerder van de preformateurs.



Dit weekend stonden voor de partijvoorzitters en andere regeringsonderhandelaars heel wat marathonvergaderingen op de agenda. Heel wat inhoudelijke knopen moesten doorgehakt worden. Zondag zou hoogstwaarschijnlijk de grootste knoop van allemaal ontward moeten worden: wie wordt de formateur - en hoogstwaarschijnlijk dus ook premier - van deze Vivaldi-regering? Dat zou morgen beslist moeten zijn, want dan gaan preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) opnieuw naar de koning.

Weinig respect

Bij de onderhandelaars is te horen dat het heel wat moeizamer verloopt dan verwacht. De onderhandelingen zijn dan ook tot nader order opgeschort. Een beschuldigende vinger wordt gewezen naar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Hij zou steeds opnieuw willen beginnen over bepaalde onderwerpen, zelfs als er eerder al een akkoord over was. “Zo geraak je natuurlijk geen meter verder. Bouchez blokkeert zo werkelijk alles”, is in onderhandelingskringen te horen.

Er is ook te horen dat Bouchez weinig respect zou tonen voor de lopende onderhandelingen. “Hij loopt van tafel en soms verdwijnt hij zelfs voor een paar uur. Het werkt werkelijk iedereen aan tafel op de zenuwen”, zegt een bron.

Interview

Het interview dat Bouchez deze week aan Humo gegeven heeft, zou de sfeer aan tafel ook niet verbeterd hebben. Titel van het interview: “Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van.” Niet alleen was er tussen de onderhandelaars afgesproken om geen media-interviews te geven, het was ook onnodig olie op het onderhandelingsvuur gooien, klinkt het. Bouchez zou ook terugkomen op eerste afspraken, over het institutionele, het energie- en migratiebeleid, zo is te horen bij verschillende onderhandelaars. De MR-voorzitter zou voorts het idee van een uitbreiding van de huidige regering-Wilmès om een relancebeleid uit te werken terug op tafel gelegd hebben. De kans dat Wilmès opnieuw het premierschap krijgt, lijkt klein: er wordt vooral gekeken naar Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld).

Herschikking

Preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) probeerden via bilaterale gesprekken het vertrouwen tussen de onderhandelaars te herstellen. Premier Sophie Wilmès (MR) werd er zelfs bij gehaald. Naar verluidt was de wrevel bij de niet-liberale voorzitters zo groot dat ze aandrongen op een herschikking van de MR-delegatie. Ze eisten dat premier Wilmès Bouchez zou bijstaan bij een hervatting van de plenaire discussies.

Sophie Wilmès kwam ook effectief ter plaatse, maar uiteindelijk kwam er zondagavond geen plenaire vergadering meer. De onderhandelingen worden maandagmiddag voortgezet. In de voormiddag komen immers de partijbureaus bijeen.

Bouchez van zijn kant ontkent de berichtgeving dat hij te veel zou dwarsliggen. “Klopt niet. Klopt totaal niet. We overlopen de hoofdstukken en constateren de overeenkomsten en meningsverschillen.” Sinds de hervattingen van de fysieke onderhandelingen vrijdag is er volgens hem geen enkel akkoord gesloten.

C’est faux. Totalement faux. On passe en revue les chapitres et on constate les accords et les désaccords. Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link