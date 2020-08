Vivaldi-partijen voor het eerst samen aan tafel ARA

30 augustus 2020

20u25 0 Socialisten, liberalen, groenen en CD&V zitten momenteel voor het eerst samen aan tafel, om te praten over een Vivaldi-regering en de inhoud van de nota van Egbert Lachaert.

Gedaan met gespreksrondjes per politieke familie. Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert, wiens opdracht vrijdag nog verlengd werd door het Paleis, bracht vanavond alle Vivaldi-partijen samen aan tafel: PS en sp.a, MR en Open Vld, Groen en Ecolo en CD&V. Die laatste wilde tot nu toe nog geen kleur bekennen, omdat ze meer garanties wilden - onder meer over het communautaire en de ethische agenda. Maar ook de socialisten hadden nog problemen met de 62-pagina’s tellende nota van Egbert Lachaert, die volgens hen minder sociaal is dan het aanbod dat Bart De Wever (N-VA) hen deed.

Eerder vandaag had Lachaert ook een ontmoeting met cdH-voorzitter Maxime Prévot, maar zijn partij werd niet uitgenodigd vanavond.

Lees ook:

MR-voorzitter Bouchez ziet twee grote raakpunten tussen liberalen en groenen

Carl Devos: “Deze formatie is veruit de meest afmattende die ons land ooit kende. Erger dan die na de verkiezingen van 2010” (+)