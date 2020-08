Vivaldi-partijen voor het eerst samen aan tafel: Wilmès spreekt van “politiek momentum” ARA HLA LH

30 augustus 2020

20u25

Bron: Belga 24 Socialisten, liberalen, groenen en CD&V zaten zondagavond voor het eerst samen aan tafel, om te praten over een Vivaldi-regering en de inhoud van de nota van Egbert Lachaert. Premier Sophie Wilmès (MR) is niet van plan om half september opnieuw het vertrouwen van het parlement te vragen als op voorhand al duidelijk is dat de meeste fracties zich daartegen verzetten. Dat zegt ze in een interview met De Standaard.

Gedaan met gespreksrondjes per politieke familie. Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert, wiens opdracht vrijdag nog verlengd werd door het Paleis, bracht zondagavond alle Vivaldi-partijen samen aan tafel: PS en sp.a, MR en Open Vld, Groen en Ecolo en CD&V. Die laatste wilde tot nu toe nog geen kleur bekennen, omdat ze meer garanties wilden - onder meer over het communautaire en de ethische agenda. Maar ook de socialisten hadden nog problemen met de 62-pagina’s tellende nota van Egbert Lachaert, die volgens hen minder sociaal is dan het aanbod dat Bart De Wever (N-VA) hen deed. Maandagvoormiddag vergadert het politiek bestuur van CD&V digitaal.

Maar ook tussen liberalen en socialisten moet nog een afstand overbrugd worden. De socialistische eisen rond pensioenen, gezondheidszorg en fiscaliteit liggen moeilijk voor de liberalen, bleek afgelopen week.

Eerder vandaag had Lachaert ook een ontmoeting met cdH-voorzitter Maxime Prévot, maar zijn partij werd niet uitgenodigd zondagavond. Lachaert brengt ten laatste vrijdag opnieuw verslag uit bij de koning. Hij hoopt dan “de volgende stap te kunnen zetten”, zei hij afgelopen vrijdag.

“17 september wordt belangrijke dag”

“Politiek wordt 17 september een zeer belangrijke dag”, zegt Wilmès vandaag in een interview met De Standaard. “Ik heb me geëngageerd om opnieuw het vertrouwen te vragen aan de Kamer (..) in functie van de situatie op dat moment zijn er verschillende mogelijkheden. Maar ik zal het vertrouwen niet usurperen.” De MR-politica wil het vertrouwen niet vragen als al duidelijk is dat ze dat niet zal krijgen. “Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en je ontslag indienen”, zegt ze.

In een ideaal scenario staat half september een nieuwe regering met een meerderheid in de steigers, zegt Wilmès. De kans dat die ploeg half september al zou kunnen starten, lijkt klein. Toch is er nu “politiek momentum”, meent Wilmès. “Ik denk nu niet dat het de oplossing van alles is, maar het is toch een stap in de goede richting”, zei de premier over de vergadering van de Vivaldi-partijen in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Mijn voorkeur gaat naar een meerderheidsregering, die een relanceplan opneemt in haar regeerakkoord Premier Sophie Wilmès

Of Wilmès zelf nog een rol kan spelen in een eventueel Vivaldi-verhaal, wil ze niet gezegd hebben. “Ik zal altijd bereid zijn mee te werken aan een positief verhaal voor België. Mijn voorkeur gaat naar een meerderheidsregering, die een relanceplan opneemt in haar regeerakkoord.”

Van nieuwe verkiezingen is Wilmès in elk geval geen voorstander. “Je moet verkiezingen niet altijd willen vermijden, want het is belangrijk dat we die keuze hebben in een democratie. Alleen moeten we onszelf afvragen: is dat een oplossing, of zal het de situatie alleen nog verergeren. We zullen misschien meer tijd mee verliezen, in plaats van nu een oplossing te kunnen vinden”.

