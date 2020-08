Vivaldi-partijen voor het eerst samen aan tafel: bij CD&V “heel wat bezorgdheden over inhoud” ARA HLA LH

31 augustus 2020

14u10

Bron: Belga, VTM NIEUWS 42 Socialisten, liberalen, groenen en CD&V zaten zondagavond voor het eerst samen aan tafel, om te praten over een Vivaldi-regering en de inhoud van de nota van Egbert Lachaert. Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens zijn er bij CD&V nog “heel wat bezorgdheden”, zei hij na afloop van het partijbureau.



Gedaan met gespreksrondjes per politieke familie. Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert, wiens opdracht vrijdag nog verlengd werd door het Paleis, bracht zondagavond alle Vivaldi-partijen samen aan tafel: PS en sp.a, MR en Open Vld, Groen en Ecolo en CD&V. Die laatste wilde tot nu toe nog geen kleur bekennen, omdat ze meer garanties wilden - onder meer over het communautaire en de ethische agenda. Maar ook de socialisten hadden nog problemen met de 62-pagina’s tellende nota van Egbert Lachaert, die volgens hen minder sociaal is dan het aanbod dat Bart De Wever (N-VA) hen deed.

Deze voormiddag vergaderde het politiek bestuur van CD&V digitaal. Uit de aanwezigheid van CD&V gisteren mag alleszins niet worden afgeleid dat de partij de bocht heeft ingezet naar Vivaldi. “Als wij een invitatie krijgen van de koninklijke opdrachthouder om te gaan luisteren naar een stand van zaken, willen wij dat ook effectief doen.”



“De situatie van het land baart ons grote zorgen, ook de situatie waarin mensen denken over politiek. Het zou niet correct geweest om niet te gaan luisteren naar de stand van zaken”, zei CD&V-voorzitter Coens na afloop van het partijbureau. Volgens Coens ging het niet om een startvergadering voor de Vivaldi-coalitie, maar enkel een informatieve bijeenkomst. Nog volgens Coens was de samenstelling bepaald door Lachaert en had zijn partij daar ook nog vragen over.

“Wij hebben goed geluisterd en heb daarover verslag gebracht. Er zijn heel wat bezorgdheden geuit over de inhoud, ook over de teneur: hoe zal het samenwerken zijn tussen het federale en het Vlaamse niveau? Zal het positivisme kunnen uitstralen? Mensen hebben nood aan een krachtige bestuursploeg die coherent is en in goede verstandhouding werkt.”

Premierschap

Over de ethische en institutionele dossiers zei Coens dat het “een zaak van vertrouwen” is. Oud-premier Yves Leterme zei afgelopen weekend in een interview met De Morgen dat de partij het premierschap moest opeisen. “Casting is ook belangrijk om het vertrouwen te wekken tussen de verschillende regeringen in ons land. Ons gaat het vandaag om de inhoud, bovendien moet de politiek vandaag het vertrouwen herstellen. Dat interesseert de mensen.”

Ook tussen liberalen en socialisten moet nog een afstand overbrugd worden. De socialistische eisen rond pensioenen, gezondheidszorg en fiscaliteit liggen moeilijk voor de liberalen, bleek afgelopen week.

Eerder had Lachaert ook een ontmoeting met cdH-voorzitter Maxime Prévot, maar zijn partij werd niet uitgenodigd zondagavond. “Men heeft me laten weten dat de deur open blijft”, aldus Prévot, die een gemengd gevoel heeft bij de nota van Lachaert. Hij betreurt dat er onvoldoende over de herfinanciering van justitie en politie instaat en vindt de vooruitzichten op sociaal en klimaatvlak te weinig ambitieus.

Als de partijen die onderhandelen dat enkel doen op basis van een berekening om aan een meerderheid te komen, dan begrijpt Prévot dat zijn partij niet werd uitgenodigd. “Maar als het de bedoeling is een regering te vormen met een project dat vooruitzichten biedt op stabiliteit en de relance van het land, dan was het wellicht een vergissing dat we niet werden uitgenodigd.”

Lachaert brengt ten laatste vrijdag opnieuw verslag uit bij de koning. Hij hoopt dan “de volgende stap te kunnen zetten”, zei hij afgelopen vrijdag.

“17 september wordt belangrijke dag”

“Politiek wordt 17 september een zeer belangrijke dag”, zegt Wilmès vandaag in een interview met De Standaard. “Ik heb me geëngageerd om opnieuw het vertrouwen te vragen aan de Kamer (..) in functie van de situatie op dat moment zijn er verschillende mogelijkheden. Maar ik zal het vertrouwen niet usurperen.” De MR-politica wil het vertrouwen niet vragen als al duidelijk is dat ze dat niet zal krijgen. “Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en je ontslag indienen”, zegt ze.

In een ideaal scenario staat half september een nieuwe regering met een meerderheid in de steigers, zegt Wilmès. De kans dat die ploeg half september al zou kunnen starten, lijkt klein. Toch is er nu “politiek momentum”, meent Wilmès. “Ik denk nu niet dat het de oplossing van alles is, maar het is toch een stap in de goede richting”, zei de premier over de vergadering van de Vivaldi-partijen in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Mijn voorkeur gaat naar een meerderheidsregering, die een relanceplan opneemt in haar regeerakkoord Premier Sophie Wilmès

Of Wilmès zelf nog een rol kan spelen in een eventueel Vivaldi-verhaal, wil ze niet gezegd hebben. “Ik zal altijd bereid zijn mee te werken aan een positief verhaal voor België. Mijn voorkeur gaat naar een meerderheidsregering, die een relanceplan opneemt in haar regeerakkoord.”

Van nieuwe verkiezingen is Wilmès in elk geval geen voorstander. “Je moet verkiezingen niet altijd willen vermijden, want het is belangrijk dat we die keuze hebben in een democratie. Alleen moeten we onszelf afvragen: is dat een oplossing, of zal het de situatie alleen nog verergeren. We zullen misschien meer tijd mee verliezen, in plaats van nu een oplossing te kunnen vinden”.

