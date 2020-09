Exclusief voor abonnees

Vivaldi-partijcongressen maken zich in spoed klaar om het regeerakkoord goed te keuren

Job Van Nieuwenhove

30 september 2020

06u50

26

Met de finish in zicht, is het alle hens aan dek bij de Vivaldi-partijen. Willen de onderhandelaars donderdag voor het parlement een regeerakkoord voorstellen, moet de tekst eerst nog langs zeven partijcongressen passeren. En dat is niet alleen vanwege de timing, maar ook door corona geen sinecure.